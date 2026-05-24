Așa le-au explicat părinții noțiunea de drift sutelor de copii care au privit uluiți, pe platoul Politehnicii, demonstrațiile de derapaj controlat ale piloților campioni.

Peste 400 de mașini de curse, istorice și de lux au încheiat salonul Autofest din Capitală.

În jargonul de drift, această mișcare se numește “pupic”. O atingere blândă între mașini preparate, care ar spulbera, la o mișcare greșită, orice parapet. Dezvoltă aproape o mie de cai putere… de până la 10 ori mai mult, decât o mașină de serie.

Bogdan Bucaleț, Pilot Poli Race: ”Mașina e foarte foarte ușurată, se scoate efectiv tot din ea. Ușile, capota, portbagajul se schimbă cu unele de fibră”.

Reporter: Cât poate costa cât o asemenea transformare?

Bogdan Bucaleț, Pilot Poli Race: Putem ajunge până la 100 de mii de euro.

Experiența piloților, câștigată în ani, face ca acrobațiile să îi coste, cel mult, o julitură de far. Iar anvelopele intră la consumabile... în câteva minute, banda de rulare e arsă de fricțiunea extremă cu asfaltul. În aplauzele privitorilor, membrii echipelor sting cauciucul cu jeturi de apă.

Între timp, vedeta categoriei supercars se odihnește pentru următoare ieșire pe circuit. Doar 2,8 secunde îi ia să ajungă acestui Audi de la 0 la 100 de km pe oră.

Ilona Costea, decanul Facultății de Transporturi: ”Este cel mai puternic model pe care îl avem în România, 1100 de cai putere”.

Cât despre cea mai rapidă mașină de stradă...

”Lamborghini Temerario are 920 de CP, o viteză maximă de 340 de km pe h, iar valoarea este de aproximativ 350 de mii de euro”.

Industria auto plusează, în prezent, cu proiecții, în loc de display-ul clasic de bord și asistență prin realitate augmentată. Însă automobilele clasice au de partea lor timpul.

În anii '60, America voia să arate lumii că democrația este transparentă și relaxată. Așa că, în loc să-și bage președintele într-o cutie de oțel, Secret Service a comandat un Lincoln Continental decapotabil. Avea să fie mașina în care a fost asasinat JFK.

Administrația nu a retras-o, ci a trimis-o la recondiționat cu mesajul: „Schimbați tapițeria și faceți să nu mai treacă gloanțele prin ea!” I-au pus blindaj de titan, geamuri antiglonț groase cât un dicționar și un acoperiș fix. În următorii 13 ani, mașina a fost folosită de Lyndon Johnson, Richard Nixon, Gerald Ford și Jimmy Carter.

Totuși, pe doar două roți- și uneori doar pe una, o ... tânără a fost printre favoritele publicului, la festivalul auto.