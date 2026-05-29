Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat, vineri, răniţii în urma incidentului legat de explozia dronei ruseşti pe acoperişul unui bloc din Galaţi. Despre traiectoria dronei, preşedintele a spus că a fost un grup de 43 de drone care au venit din partea estică, au traversat Ucraina la 20-30 de kilometri, la nord de Dunăre, dinspre est spre vest.

„Pe măsură ce au trecut pe teritoriul ucrainean, o parte din ele au fost doborâte şi una dintre ele, lovită probabil deasupra oraşului Reni, traiectoria ei s-a modificat şi a venit înspre Galaţi”, a mai spus şeful statului.

Întrebat dacă traiectoria ei s-a modificat în mod aleatoriu sau a modificat cineva traiectoria, preşedintele Nicuşor Dan a răspuns: „A fost lovită kinetic. A fost lovită şi din cauza asta”.

Despre solicitările României pentru echipament antidronă, de la NATO, preşedintele a spus că e o discuţie tehnică complicată.

„În funcţie de echipament, dacă ceri să doborî drona din avion, trebuie să fii sigur că traiectoria rachetei care doboară drona nu ajunge într-o casă şi să creezi o pagubă mai mare, să nu tragi din teritoriul românesc pe teritoriul ucrainean, deci sunt foarte multe condiţii”, a explicat şeful statului.

Şeful statului, despre absenţa premierului interimar Ilie Bolojan de la şedinţa CSAT, preşedintele Nicuşor Dan a răspuns: „Să nu amestecăm lucrurile cu politicul. Deci, a fost un eveniment extraordinar, unde cred că autorităţile au reacţionat bine”.