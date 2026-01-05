„Situația este critică”. Aproape 100.000 de locuințe nu au curent după furtună. Cablurile, rupte de copacii căzuți

05-01-2026 | 17:19
Ministerul Energiei a anunțat, duminică seara, că peste 17.000 de gospodării din mai multe județe sunt în continuare fără electricitate.

autor
Alexandra Clej,  Bereczki Reka,  Emanuela Băluș,  Octavian Moldovan

95.000 de locuințe au fost afectate în total, după ce copacii rupți de vântul puternic au căzut peste rețeaua electrică. Autoritățile intervin cu echipe de urgență și generatoare pentru a restabili alimentarea.

Corespondent ProTV: Situația este critică în continuare în cel puțin șase localități din județul Alba. Sunt peste 10.000 de gospodării unde nu este curent electric, nici la această oră. Firele de tensiune puse la pământ de crengile care s-au rupt. A nins abundent, iar în unele zone stratul de zăpadă depășește 30-40 de centimetri. Cei de la Distribuție Energie Electrică România au montat în urmă cu puțin timp un generator de mare capacitate la spital. Aici sunt internați aproape 100 de pacienți. Alte șapte generatoare au fost montate în localități unde oamenii nu au energie electrică de două zile.”

Alba este printre cele mai afectate județe

Peste 43.000 de consumatori din 35 de localități au rămas fără curent electric în județul Alba, în special în zona Munților Apuseni.

Ana Maria Ghiniță, localnică din Câmpeni: „Nimeni nu se aștepta să dureze atât de mult, pe lângă asta lumea a început să se îngrijoreze cu mâncarea din frigider, faptul că nu puteai să îți încarci telefonul.”

Citește și
Pana de curent
Pană masivă de curent în Paris, din cauze necunoscute: 170.000 de locuințe afectate, metrou și trenuri oprite

Probleme au apărut și în Roșia Montană.

Claudia Apostol, localnic din Roșia Montană: „S-a întrerupt energia electrică, la scurt timp au picat și rețele de telefonie. E o zonă extinsă avariată din cauza căderilor de zăpadă”.

Pe teren au ajuns 29 de echipe ale companiei de distribuție a energiei electrice. Iar pompierii au dus șapte generatoare electrice de mare putere pentru alimentarea provizorie cu electricitate a punctelor de transformare și a stațiilor de tratare și pompare a apei potabile.

Loredana Țiu, Purtător de cuvânt Distribuție Energie Electrică:În acest moment nu putem da o estimare a timpului de remediere integrală, pentru că sunt foarte multe defecte care nu au fost identificate.”

Penele de curent se extind în mai multe județe

În județul Mureș, peste 600 de gospodării din 8 localități au fost afectate.

Localnic:Aici cum bate un pic vântul sau ninge sau ceva, imediat se ia curentul”.

Localnic:Ne e frică, că se strică centrala și alte aparate electrice”.

Penele de curent nu au ocolit nici județul Timiș.

Zorița Mircov, Purtător de cuvânt ISU Timiș: „Peste 730 de consumatori sunt afectați de alimentarea cu energie electrică.”

Iar în județul Hunedoara, zeci de localități au rămas fără energie electrică. Mii de oameni au stat în beznă și fără căldură. Pompierii au dus două generatoare în zonă.

Diana Fülöp, Purtător de cuvânt Prefectură Hunedoara:La ora 20.00, numărul localităților nealimentate cu energie electrică era de 20, fiind afectați 2909 utilizatori.”

