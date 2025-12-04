„Regele romilor”, Daniel Cioabă, anchetat după logodna fiului său de 16 ani cu o minoră de 14 ani. Fata a rămas însărcinată

Daniel Cioabă, autointitulat rege al romilor din România, este vizat de o anchetă a poliției privind logodna fiului său de 16 ani cu o copilă cu 2 ani mai mică. În urma relației, adolescenta a născut un copil.

autor
Octavian Moldovan

Dosarul penal urmează să stabilească dacă părinții cuplului au comis infracțiunea de determinare sau înlesnire a întreținerii de acte sexuale între minori.

Cum s-ar fi cunoscut cei doi minori

Adolescenții s-au logodit anul trecut, în cadrul unei ceremonii fastuoase. Daniel Cioabă spune că fiul lui, atunci în vârstă de 16 ani, și fata, care provine din Drăgășani, dar trăia mai mult în Anglia, s-au cunoscut pe internet și s-au îndrăgostit. Chiar ei ar fi cerut ca relația să fie oficializată într-un fel.

Daniel Cioabă: Această logodnă ține acel băiat sau acea fată, îi ține blocați ca să nu cumva să vină altcineva să intre și să facă un fel de logodnă. Iar ei pe perioada cât această logodnă, ei trăiesc o viață normală de prietenie.

După ceremonie, fata ar fi plecat la părinți și s-a văzut doar ocazional cu partenerul ei, spune Daniel Cioabă. După o vreme, a rămas însărcinată.

O rudă a fetei a reclamat că tânăra mamă a fost, de fapt, cumpărată de familia băiatului și obligată să trăiască alături de el. Direcția pentru Protecția Copilului a făcut primele verificări.

Radu Faloba, director adjunct DGASPC Sibiu: În urma evaluării s-a constatat că nu există nici o situație de risc. În cursul lunii noiembrie 2025 am fost sesizați din nou că minora în cauză este însărcinată dând naștere unui copil, motiv pentru care în prezent la nivelul instituției se reevaluează situația tuturor minorilor.

Ce spune „regele internațional al romilor”

Poliția verifică acum dacă familiile celor doi minori ar fi forțat în vreun fel conviețuirea lor. Însă fratele lui Daniel Cioabă, Dorin Cioabă, așa-numitul rege internațional al romilor, care a militat pentru creșterea vârstei de căsătorie în comunitatea sa, spune că logodna este doar o promisiune.

Dorin Cioabă, reprezentantul comunității romilor: Logodna aceasta, într-adevăr, ea se face cu mare fast, pentru că trebuie să aibă o siguranță familiile și să spună, domne, uite, a cheltuit foarte mulți bani la logodnă, înseamnă că viitorul copiilor este asigurat. Dar știm foarte bine că dacă te duci la starea civilă cu copil care are 14-15 ani, nimenea nu vrea să îți facă oficierea căsătoriei.

Parlamentul are în dezbatere o lege care îi pedepsește cu închisoarea de până la 7 ani pe cei care determină căsătoria unui minor prin constrângere, răpire, inducere în eroare sau abuz de autoritate.

Oficialul cu cel mai înalt grad din armata rusă critică invazia lui Putin din Ucraina: „Am primit o lecție dură”

Sursa: Pro TV

Etichete: casatorie, romi,

Dată publicare: 04-12-2025 17:46

