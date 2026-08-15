Militari, zeci de nave și aeronave - inclusiv corveta „Contra-amiral August Roman”, care a intrat în această vară în dotarea Forțelor Navale Române - participă la demonstrații. Vineri au avut loc ultimele repetiții.

Pe faleza Cazinoului din Constanța, turiștii, dar și localnicii au putut urmări un antrenament pentru adevăratul spectacol, care va fi pus în scenă de Ziua Marinei.

Corespondent Știrile ProTV: „3.500 de militari, 50 de nave și 15 aeronave vor face spectacol. În aer, pe mare, dar și pe uscat, în fața miilor de turiști. Navele sunt deja în largul mării, pregătite pentru demonstrații.”

Alexandru Turturică, purtătorul de cuvânt al Forțelor Navale Române: „Vor fi patru nave străine, trei ale partenerilor turci și una a partenerilor bulgari. De asemenea, pe cer vom vedea avioane F18 ale partenerilor spanioli și, bineînțeles, un avion de patrulare ATLANTIQUE 2 al marinei militare franceze.”

Anul acesta lipsește Bricul Mircea, dar participă, în premieră, corveta „Contraamiral August Roman”.

Corespondent Știrile ProTV: „Un elicopter IAR Puma Naval se vede în spate, este în căutarea unui submarin inamic, iar corveta din fundal se pregătește să lanseze torpile anti-submarin odată ce aceasta va fi identificat.”

Stațiunile din sudul litoralului se aglomerează și se circulă bară la bară. Pe litoral urmează cel mai aglomerat weekend de până acum.

Corespondent Știrile ProTV: „Vremea ține cu noi, este cald, soarele este generos, temperatura plăcută, doar vântul își cam face simțită prezența și suflă cu putere. Navele și ambarcațiunile care vor participa la exercițiu sunt deja pregătite, le putem vedea și acum de pe faleză. 3.500 de militari români și străini, cu 50 de nave și ambarcațiuni și 15 aeronave militare și civile, vor face spectacol atât pe mare, cât și pe uscat. La Ziua Marinei este așteptat premierul Ilie Bolojan și ministrul Apărării, Radu Miruță. Festivitatea va începe în jurul orei 10. Va fi primit premierul, după care va fi ridicat Pavilionul, geacul și marele pavoaz la bordul navelor militare, se va intona imnul de stat și se vor trage 21 de salve de tun, conform tradiției marinărești. Zeul Neptun își va face apariția din largul mării printr-o poartă de apă, asigurată de remorcherele Vânjosul, Vârtosul și Voinicul, pentru a da startul demonstrațiilor. Apoi vor urma mai multe exerciții spectaculoase, la finalul cărora navele și aeronavele militare vor defila prin fața publicului de pe faleza din fața Comandamentului Flotei. 5.000 de oameni vor urmări defilările aici, pe Faleza Cazinoului din Constanța. Este și cel mai aglomerat weekend de până acum pe litoral, în jur de 200.000 de turiști sunt în stațiunile de la mare.”