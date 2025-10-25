Ziua Armatei României 2025. Ceremonii militare şi religioase, parade și restricții de trafic în București

Soldati romani
Ziua Armatei României va fi sărbătorită, sâmbătă, în principalele garnizoane din ţară, dar şi în bazele militare din afara ţării şi în teatrele de operaţii.

În Bucureşti vor avea loc mai multe ceremonii militare şi religioase, urmând a fi impuse restricţii de trafic.

”Ziua Armatei României, 25 octombrie, va fi sărbătorită printr-o serie de manifestări organizate în principalele garnizoane din ţară, în bazele militare în care sunt dislocaţi militarii români şi în teatrele de operaţii, precum şi în statele în care România are acreditaţi ataşaţi ai apărării şi în capitalele statelor unde ţara noastră are reprezentanţe permanente”, anunţă Ministerul Apărării.

Programul principalelor activităţi

În Bucureşti

- Ora 10.00, Mormântul Ostaşului Necunoscut, din Parcul Carol I – Ceremonie militară şi religioasă de depunere de coroane şi jerbe de flori, urmată de schimbarea gărzii la MON. De asemenea, aeronave militare ale Forţelor Aeriene Române vor survola monumentul.

- Între orele 10.00 şi 16.00, AFI Cotroceni – Ziua Armatei României la Mall - Expoziţie de tehnică şi echipament militar, concert al Muzicilor militare, standuri de promovare a carierei militare, ateliere interactive VR, demonstraţie de hochei susţinută de sportivii CSA Steaua, prezentarea trofeelor „Cupa campionilor Europeni” şi „Supercupa Europei”, precum şi, în premieră, o zonă de tip Escape room.

- Ora 12.00, Monumentul Eroilor Patriei din cel de-Al Doilea Război Mondial, din faţa Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” - Ceremonie militară şi religioasă de depunere de coroane şi jerbe de flori.

- Ora 12.00, Monumentul Eroilor Căzuţi în Teatrele de Operaţii şi pe Teritoriul României, din faţa Palatului Naţional al Copiilor - Ceremonie militară şi religioasă de depunere de coroane şi jerbe de flori.

- Ora 17.00, Parcul Cişmigiu – Concert susţinut de Muzica Reprezentativă a Ministerului Apărării Naţionale.

- Ora 19.00, retragere cu torţe pe traseul Palatul Cercului Militar Naţional, Calea Victoriei, B-dul Regina Elisabeta, B-dul Mihail Kogălniceanu, Splaiul Independenţei, B-dul Eroilor Sanitari, Str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu, Şoseaua Cotroceni, B-dul Iuliu Maniu, B-dul General Paul Teodorescu, B-dul Timişoara, sediul Brigăzii 30 Gardă „Mihai Viteazul”.

Restricţii de trafic în București

Pentru buna organizare a evenimentelor, Brigada Rutieră a Capitalei va impune treptrat mai multe restrucţii de circulaţie.

- între orele 08.00-16.00, ceremonie militară şi religioasă cu depuneri de coroane şi jerbe de flori, ceremonie de depunere a jurământului militar, ceremonie de schimbare a gărzii, activităţi de survol şi exerciţii demonstrative la Mormântul Ostaşului Necunoscut din Parcul Carol I;

- între orele 08.00-16.00, ceremonie militară şi religioasă cu depuneri de coroane şi jerbe de flori la Monumentul Eroilor Patriei din Al doilea Război Mondial din faţa Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”;

- între orele 08.00-16.00, ceremonie militară şi religioasă cu depuneri de coroane şi jerbe de flori la Monumentul Eroilor căzuţi în teatrele de operaţii şi pe teritoriul României din faţa Palatului Naţional al Copiilor;

- între orele 19.00-22.00, solemnitatea retragerii cu torţe, pe prima bandă de circulaţie, pe itinerariul: Palatul Cercului Militar Naţional – Calea Victoriei – Bd. Regina Elisabeta – Bd. Mihail Kogălniceanu – Splaiul Independenţei – Bd. Eroii Sanitari – Str. Profesor Doctor Gheorghe Marinescu – Şos. Cotroceni – Bd. Iuliu Maniu – Bd. General Paul Teodorescu – Bd. Timişoara – Sediul Brigăzii 30 Gardă.

Pentru buna desfăşurare a evenimentului, se va restricţiona traficul rutier:

- între orele 18.00-20.00, pe Str. Constantin Mille;

- între orele 18.45-20.00, pentru 15 minute, pe Calea Victoriei, în faţa Palatului Cercului Militar Naţional (între Str. Matei Millo şi Bd. Regina Elisabeta).

Brigada Rutieră va dispune măsuri de fluidizare a traficului rutier şi de prevenire a accidentelor de circulaţie.

Ceremonii în ţară

- Ora 10.00, Cluj-Napoca, Monumentul „Glorie Ostaşului” Român din Piaţa Avram Iancu - Ceremonie de depunere de coroane şi jerbe de flori.

- Ora 11.00, Iaşi, Brigada 15 Mecanizată Podu Înalt - Ceremonie militară şi religioasă de depunere de coroane şi jerbe de flori.

Ora 19.00 - Retragere cu torţe pe traseul Muzeul Unirii, Piaţa Unirii, Bulevardul Ştefan cel Mare, Palatul Culturii.

- Ora 10.00, Satu Mare, Monumentul Ostaşului Român - Ceremonie de depunere de coroane şi jerbe de flori.

- Ora 12.30, Păuliş, Monumentul Eroilor - Ceremonie de depunere de coroane şi jerbe de flori.

- Ora 13.00, Carei, la Ansamblul Monumental „Glorie Ostaşului Român” - Ceremonie de depunere de coroane şi jerbe de flori, sosirea „Ştafetei Veteranilor Invictus”. La cwremonie şi-a anunţat prezenţa premierul Ilie Bolojan.

Ceremonii similare vor avea loc în principalele garnizoane din ţară, la Monumentele eroilor, precum şi la cimitire şi la monumente ale ostaşilor români din Austria, Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Cehia, Republica Moldova şi Ungaria.

”De asemenea, statele majore ale categoriilor de forţe ale armatei, comandamentele, marile unităţi şi unităţile militare de pe întreg teritoriul ţării organizează Ziua Porţilor Deschise, activităţi cultural-artistice şi sportive, simpozioane, întâlniri şi vizite la veteranii de război, expoziţii, gale de filme, spectacole şi activităţi de îngrijire a cimitirelor şi monumentelor eroilor”, au precizat oficialii Ministerului Apărării.

În campaniile celui de-Al Doilea Război Mondial, efortul de război a implicat dislocarea pe front a aproximativ 540.000 de militari, dintre care peste 90.000 şi-au pierdut viaţa, aproape 60.000 au fost daţi dispăruţi, iar peste 330.000 au fost răniţi în luptă.

”După eliberarea teritoriului naţional, la 25 octombrie 1944, Armata României a continuat să lupte pe teritoriile Ungariei, Cehoslovaciei şi Austriei, alături de trupele aliate, contribuind, prin noi jertfe şi sacrificii, la marea victorie obţinută la 9 Mai 1945, ce a marcat sfârşitul celui de-Al Doilea Război Mondial în Europa”, au precizat reprezentanţii MApN.

