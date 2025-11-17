„Gravă neglijență” a procurorului din cazul MIhaelei, tânăra de 25 de ani ucisă de fostul soț, cu copilul în brațe

Parchetul ÎCCJ a cerut cercetarea disciplinară pentru „gravă neglijență” în exercitarea funcție, împotriva procurorului care ar fi trebuit să ancheteze dosarul femeii ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul soț, în Teleorman.

Controlul Parchetului s-a finalizat cu sesizarea Inspecției judiciare în cazul procurorului de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, precum și sesizarea Ministerului Afacerilor Interne în cazul polițistului, acuzat de realizarea unei anchete defectuoase.

Inspectorii PÎCCJ au stabilit că în urma apelului la 112 al femeii agresate, polițistul care a intervenit la caz a emis un ordin de protecție provizoriu pe data de 22 septembrie, valabil cinci zile.

„Cu aceeași ocazie, persoana vătămată a declarat că nu este de acord să poarte un sistem electronic de supraveghere, aspect care explică de ce nu a fost dispusă prin ordinul provizoriu de protecție și obligarea agresorului de a purta permanent un dispozitiv electronic de supraveghere.

Nu rezultă din ordinul de protecție provizoriu sau din alte acte întocmite de organele de poliție, atașate la lucrarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele, că organul de poliție a procedat la verificarea temeinică a sesizării formulate la numărul unic de urgență 112. De asemenea, nu rezultă că au fost efectuate verificări privind existența unor sesizări anterioare formulate de persoana vătămată sau a unui istoric de violență în cadrul raporturilor de familie, aspect relevant în evaluarea riscului și a gradului de pericol. Este atașat la lucrare doar Formularul de evaluare a riscului, care cuprinde constatările rezultate prin prisma răspunsurilor oferite de victimă, precum și constatările polițistului, care nu atestă leziuni traumatice asupra victimei” se arată în comunicatul PîCCJ.

Violată la ieșirea de la judecător

După ce ordinul de protecție provizoriu a expirat, femeia a cerut instanței de judecată emiterea unui permanent, iar Judecătoria Turnu Măgurele a emis un ordin de protecție valabil timp de șase luni. Fostul soț a fost obligat „de a nu se apropia la mai puțin de 50 de metri față de imobilul în care locuiește reclamanta, situat în comuna Beciu; obligarea pârâtului de a păstra o distanță minimă de 50 de metri față de reclamantă; interzicerea pârâtului de a o contacta în orice formă, inclusiv telefonic, prin corespondență sau în orice alt mod pe reclamantă.”

Femeia a depus o plângere la poliție relatând că a fost lovită de fostul soț cu pumnii și palmele în zona feței și cu o țeavă pe corp, în zilele de 20 și 22 septembrie, situații care au dus la emiterea ordinului de protecție provizoriu.

„Ulterior, la 26.09.2025, în jurul orei 09:00, persoana vătămată s-a deplasat în municipiul Turnu Măgurele, pentru a se prezenta la Judecătoria Turnu Măgurele în procedura de emitere a ordinului de protecție. În zona Parcului „Tudorică Dorobanțu”, situat în centrul municipiului, aceasta s-a întâlnit cu MGP, cu care ulterior s-a deplasat, cu autoturismul acestuia, către ieșirea din municipiul Turnu Măgurele, în extravilanul localității, unde MGP ar fi blocat ușile autoturismului și ar fi întreținut un raport sexual cu persoana vătămată, împotriva voinței acesteia.

Prin ordonanța din 26.09.2025 a organelor de cercetare penală din cadrul Poliției Municipiului Turnu Măgurele – Biroul de investigații criminale, s-a dispus începerea urmăririi penale sub aspectul infracțiunilor de viol, lipsire de libertate, nerespectarea ordinului de protecție și violență în familie. Audiat în aceeași zi, făptuitorul MGP a pus la dispoziție o înregistrare audio-video realizată în timpul raportului sexual cu persoana vătămată, susținând că raportul sexual ar fi fost liber consimțit” precizează PÎCCJ.

Ce n-a făcut polițistul

Procurorii Parchetului General au mai reținut că leziunile suferite de victimă, deși vizibile și confirmate ulterior de expertiza medico legală, nu au fost consemnate în raportul de evaluare a riscului: „Se remarcă astfel că deși leziunile, cel puțin cele de la nivelul feței, erau vizibile, în Formularul de evaluare a riscului întocmit la momentul intervenției din 22.09.2025, la rubrica aferentă constatărilor polițistului, nu se atestă leziuni traumatice asupra victimei.

În legătură cu prima agresiune din 20.09.2025, deși persoana vătămată a arătat că la agresiune a asistat un vecin, organele de cercetare penală nu au procedat la audierea acestui martor și nici la identificarea și audierea altor membri de familie ai persoanei vătămate și ai făptuitorului sau alte persoane care ar fi putut da detalii cu privire la relația dintre cei doi, la existența unor eventuale conflicte sau a unor pretinse acte de violență fizică sau psihică asupra persoanei vătămate.”

Mai mult, deși individul a recunoscut că a încălcat ordinul de protecție, nu a fost reținut: „De asemenea, deși făptuitorul a recunoscut și descris pe larg modul în care s-a întâlnit cu persoana vătămată în data de 26.09.2025, în condițiile în care acesta avea interdicția de a se apropia de persoana vătămată, conform ordinului de protecție în vigoare până la data de 27.09.2025, ora 23:27, organele de cercetare penală nu au luat nicio măsură sub aspectul săvârșirii infracțiunii de nerespectarea ordinului de protecție”.

Dosarul a rămas „la sertar” după data de 26 septembrie, fără efectuarea de acte de urmărire penală de către polițist și procuror. Administrarea probelor ar fi putut duce la infracțiuni noi imputate individului care a ajuns să-și ucidă fosta soție, a mai stabilit inspecția PÎCCJ: „Chiar dacă urmărirea penală în cauză aparține organelor de cercetare penală, din actele dosarului nu a rezultat o acțiune de coordonare sau de supraveghere minimală de către Parchetul de pe lângă Judecătoria Turnu Măgurele a cercetării penale realizate de organele de poliție.

Deși se impunea o reacție rapidă a organelor de urmărire penală în vederea clarificării situației de fapt, nu rezultă că dosarul a fost cerut de procuror, spre verificare, de la organul de cercetare penală și cu atât mai mult, nu a fost întocmită de către procuror o notă de îndrumare, conform Ordinului comun al PÎCCJ și MAI nr.289/2024, deși o astfel de măsură ar fi putut contribui la administrarea promptă și completă a probatoriului, inclusiv sub aspectul determinării unui eventual risc pentru integritatea victimei.”

Ucisă pe 8 noiembrie

Pe 8 noiembrie, femeia de 25 de ani a fost înjunghiată mortal de fostul soţ. Agresorul, în vârstă de 42 de ani, a fost identificat la domiciliul părinţilor săi, prezentând plăgi la nivelul mâinilor şi al gâtului. Din cercetări s-a stabilit faptul că bărbatul s-ar fi autovătămat, încercând să se sinucidă.

Mihaela, mamă a trei copii, a fost ucisă pe stradă de individ, chiar în timp ce-și ținea în brațe fiul cel mic.

