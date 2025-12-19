„Fabrica de români”, destructurată de procurori. Cinci ucraineni au fost plasați sub control judiciar

Cinci dintre ucrainenii acuzați de procurorii Parchetului General că ar fi pus la cale cea mai eficientă „fabrică” de acte false au fost plasați joi seara sub control judiciar.

Potrivit anchetatorilor, certificatele de cetățenie română erau destinate unor oameni de afaceri și oligarhi ruși, dar nu numai. Tot sub control judiciar sunt și funcționari ai serviciului de stare civilă al primăriei Sectorului 6.

În schimb, trei dintre cei cinci avocați originari din Republica Moldova, implicați în aceste operațiuni de proporții, vor fi cercetați în stare de libertate, fără nicio măsură preventivă. Au fost puși sub învinuire, însă au refuzat să facă declarații.

