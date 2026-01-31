La 2.000 de metri altitudine, în Bucegi, sunt deschise mai multe pârtii, însă administratorii domeniului schiabil atrag atenția că nu sunt condiții ideale pentru începători, din cauza vizibilității reduse.

Sâmbătă, la Sinaia, sunt amenajate și deschise pârtiile Lăptici 1 și 2, Soarelui 1 și 2, Floare de Colț, Panoramic, Dorului 1 și 2, Vâlcel și Variantă.

Sute de persoane au urcat în Valea Soarelui pentru a schia, însă administratorii pârtiilor recomandă începătorilor să nu intre pe pârtii.

„Vizibilitatea este foarte scăzută pe tot muntele. Nu este o zi potrivită pentru copii și începători!”, au transmis aceștia.

Telecabina și gondola de la Sinaia funcționează, sâmbătă, până la ora 17:00.

