Poliţia judeţului Hajdu-Bihar a indicat mai devreme vineri că investighează ameninţări de comitere a unui act terorist. E-mailurile au fost probabil trimise de pe acelaşi dispozitiv, potrivit poliţiei locale, care a percheziţionat instituţiile în cauză, fără a găsi într-o primă fază explozibili, informează MTI.



Mai târziu vineri poliţia ungară a precizat că a încheiat verificările tuturor şcolilor, precum şi ale instituţiilor publice şi financiare care au fost ameninţate şi nu a găsit explozibili nicăieri.



În cazul în care vor fi primite şi alte ameninţări, poliţia este pregătită să ia imediat măsurile corespunzătoare, se arată în comunicat.



Tot vineri şi poliţia ucraineană a raportat că a primit "peste 2.000 de alerte cu bombă" care anunţau că imobile aparţinând unor instituţii ale statului, clădiri de întreprinderi sau chiar locuri de divertisment au fost minate.



Alerte precedente, care s-au dovedit a fi false, au vizat şcoli din Kiev la începutul anului şcolar în septembrie 2023, obligând autorităţile să dispună verificarea a sute de instituţii.

