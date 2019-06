Studentul român care și-a luat licența de pe net cu 900 lei. Ce a pățit în ziua examenului

În vreme ce universitățile românești se confruntă cu o scădere a numărului de studenți și scad în topurile internaționale, afacerea cu lucrări de licență este înfloritoare.

Zeci de firme oferă pe internet proiectele de care absolvenții au nevoie pentru a obține diploma. Lucrările se fac la comandă, pe baza unui contract, iar beneficiarii se declară, de regulă, mulțumiți. Facultățile neagă însă fenomenul.

Răzvan s-a hotărât să îşi cumpere lucrarea de licenţă când şi-a dat seama că singur nu are timp să o termine. A dat 900 de lei unei firme specializate în elaborarea proiectelor de licenţă. A primit un contract şi factură, dar lucrarea nu a mai venit, aşa că a ratat examenul.

Reporter: De ce nu ai apelat la profesorul tău coordonator?

Student: Păi am apelat dar era timpul foarte scurt şi am zis că decât să îl mai stresez şi pe dumnealui, aveam şi restanţe şi na, dumnealui e ocupat... "

Firma care trebuia să îi livreze lucrarea susţine că autorul - un colaborator - a copiat prea mult şi refacerea materialului necesita timp.

"Uneori se mai întârzie datorită faptului că rapoartele antiplagiat ne dau un coeficient foarte mare şi nu putem să-i livrăm atunci pentru că suntem pasibili şi noi şi ei de furt intelectual. Sunt vreo doi, trei clienţi la zi, alteori sunt zile în care nu sunt”, spune administratorul unei firme de consultanţă.

Zeci de firme de consultanţă susţin că oferă lucrări neplagiate, la cele mai înalte standarde academice. Iar mulţi tineri depun mărturie că au fost mulţumiţi. "Am primit discount 20 la sută şi lucrarea de licenţă a fost pe placul profesorului care mi-a acordat nota 10. Am fost salvat”, "Am plătit un preţ corect pentru o calitate premium şi o lucrare în timp record. Am luat cea mai mare notă dintre toate colegele mele."

Cei care vând lucrările de licenţă prestează un serviciu legal. Semnează contracte şi emit facturi. Universităţile neagă însă ca afacerea lor ar avea succes.

Liliana Rogozea, Prorector Universitatea Transilvania Braşov: "Firmele astea se laudă că au zeci de studenţi cărora le vând lucrări de licenţă. Asta ţine de marketing, dacă vreţi să vindeţi ceva n-o să spuneţi că-i daţi unei singure persoane. Trebuie să spuneţi că acest lucru s-a întâmplat, că sunt foarte mulţi care au beneficiat."

Laura Irimieș, purtător de cuvânt UBB Cluj: „Primul pas spre combaterea acestei practici este reprezentat de întâlnirile pe care profesorul coordonator trebuie să le aibă de-a lungul anului 3 cu studenţii care îşi fac licenţa. Tu ca profesor poţi să îţi dai seama dacă lucrează într-adevăr la licenţa lui sau o copiază din altă parte."

Studenţii admit totuşi că lucrările de licenţă pot fi cumpărate. Conform clasamentului World University Rankings, România are doar două instituţii de învăţământ superior în topul celor mai performante 1000: Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca şi Universitatea din Bucureşti.