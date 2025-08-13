Prezența jandarmilor în stațiile de metrou din București a devenit virală pe Internet. „Suntem pregătiți pentru orice”

13-08-2025 | 20:35
Stațiile de metrou din Capitală au fost împânzite cu mesaje ale Jandarmeriei, care face apel la calm, după ce au devenit virale filmări cu patrule ale Brigăzii speciale de intervenție, inclusiv în garniturile de tren.

Ovidiu Oanță

Șefii Jandarmeriei țin să-i liniștească pe călători și transmit că nu este vorba de vreo amenințare ținută în secret. Potrivit acestora, luptătorii au de multă vreme misiunea de a descuraja, în subteran, orice incident de securitate sau de ordine publică.

Primii luptători ai Brigăzii Speciale de Intervenție au fost dislocați la metrou după atentatele de la Paris din 2015. Patrulează zilnic, inclusiv în garniturile de tren, mai ales în orele de vârf. Între Jandarmerie și Metrorex a fost încheiat de altfel un memorandum.

Jandarm: „Acest tip de patrulare se face de foarte mult timp, numai că orele diferă, fluxul traficului și stațiile de metrou sunt diferite în fiecare zi.”

Jandarm: „Atenția sporită de fiecare dată către orice loc vulnerabil pe care îl putem considera. Coșurile de gunoi, spațiile de sub scări, lifturile.”

sarpe
Un "balaur dobrogean" de peste un metru, găsit într-o locuință din 2 Mai. Jandarmii au intervenit de urgență

Reporter: „Sunteți atenți la un anumit tipar de personaj?”

Jandarm: „Desigur, întotdeauna comunicăm și cu agenții de pază de aici, din stațiile respective, ne identifică persoanele respective, iar noi ne ducem ca atare pentru a prelua cazul.”

Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei are o componentă antitero, așa că din punct de vedere tactic aceste echipe au o dublă misiune în interiorul spațiului utilizat de Metrorex. Pe de o parte aceea de descurajare, dar mai ales de intervenție rapidă la orice tip de incident: fie că este vorba despre un incident ce iscă probleme de securitate, fie un incident de ordine publică.

Jandarm: „Suntem pregătiți pentru orice situație poate apărea aici, la metrou. Poate să difere de la atacuri teroriste până la cele mai mici spețe.”

Femeie: „Se întâmplă fel și fel de cazuri, de nenorociri. Nu vedeți?”

Reporter: „Și atunci prezența lor poate descuraja orice situație?”

Femeie: „Poate mai avem un pic de frică.”

Jandarm: „Dotarea este standard, aceasta pe care o vedeți pe noi. Are și rolul de a intimida pe cel care încearcă să producă o agresiune asupra cetățenilor, dar are și rol de a oferi siguranță cetățenilor.”

Jandarm: „Majoritatea sunt foarte reticenți, le este teamă oarecum. Dar cum am spus, nu trebuie să le fie teamă, ar trebui să fie fericiți că noi suntem aici pentru siguranța lor.”

De câteva zile, prezența jandarmilor la metrou a devenit virală pe platformele sociale. Și pentru că mulți o pun pe seama unor pericole iminente, panourile de afișaj rulează de-acum non-stop anunțuri prin care pasagerii sunt liniștiți.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 13-08-2025 19:16

