Au început, în sfârșit, lucrările la metroul din Cluj-Napoca. Se forează puțul pentru coborârea „cârtițelor” în suberan

11-08-2025 | 13:51
Au început lucrările de construcţie pentru puţul de lansare a TBM-urilor care vor săpa tunelurile necesare pentru metrou, a anunțat primarul Clujului, Emil Boc. 

autor
Claudia Alionescu

Se va săpa la maximum 24 de metri, astfel încât utilajele de mari dimensiuni să poată fi coborâte în subteran şi apoi montate.

Undeva spre finalul lunii septembrie ar putea începe efectiv săpăturile.

Metroul de la Cluj intră în faza subterană. Astăzi încep lucrările de construcţie a puţului de lansare a maşinilor care vor fora în subteran pentru cele două tuneluri pentru metroul de la Cluj. Această lucrare este de maximă complexitate şi precizie. De aceea, ea presupune implicarea a peste 150 de proiectanţi şi ingineri care au lucrat şi lucrează pentru ca aceste lucruri să se întâmple. Peste 40 de avize, de fiecare dată, sunt necesare când începe fiecare etapă în derularea procesului metroului de la Cluj”, a anunţat, luni, primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc.

Acesta a precizat că lucrarea nu este simplă şi nu se face peste noapte.

Se va lucra la o adâncime de maximum 24 de metri, astfel încât cele două maşini de forat, acele TBM-uri, Tunnel Boring Machine, să fie introduse bucată cu bucată în subteran, vor fi asamblate în subteran şi, după aceea, vor începe lucrările efective”, a mai precizat Boc.

Săpăturile au loc între două dintre cele şapte staţii ale viitorului metrou.

Când vă întrebaţi ce fac cei peste 150 de ingineri şi proiectanţi, ei nu lucrează doar la grinda de ghidaj sau doar la puţul de lansare. Ei lucrează şi la corelarea tuturor celorlalte date tehnice pentru cele şapte staţii şi, repet, când v-am vorbit de peste 40 de avize, toate cu o complexitate deosebită, repet, asta înseamnă o colaborare interdisciplinară foarte mare”, a mai declarat Boc.

Operaţiunile vor dura în jur de o lună de zile, iar undeva spre finalul lunii septembrie ar putea începe săpăturile efective.

Boc a precizat că metroul de la Cluj are contract de finanţare semnat până în 2031.

Sursa: News.ro

Etichete: cluj, metrou, sapaturi,

Dată publicare: 11-08-2025 13:38

