Zeci de apartamente și mașini, distruse în incendiul din Constanța. Imaginile groazei din interiorul imobilului

Un incendiu violent a izbucnit miercuri noaptea în Constanța și a distrus complet un bloc de locuințe. Nouă persoane, 2 copii și 7 adulți, au ajuns la spital și alți peste 250 de locatari au fost evacuați.

Flăcările au cuprins și parcarea de la demisolul imobilului și zeci de autourisme au fost distruse. Mai multe explozii în lanţ s-au auzit de la mașinile înghițite de vâlvătăi. Mulți locatari au fost scoși din case de pompieri pe scările telescopice. Alții implorau de la geam să fie și ei salvați.

Cu un minut înainte de ora 1 noaptea a fost primit primul apel la 112. Opt minute mai târziu, zeci de maşini de pompieri și 7 scări de incendiu ajungeau la blocul de şase etaje.

Primii locatari au apucat să iasă singuri din case, alţii aflaţi la etajele superioare îi implorau pe pompieri să-i ia cât mai repede. Nimic nu părea că poate opri exploziile care cuprindeau și cele 37 de maşini din parcare, înghiţite de flăcări.

Locatar: „Am auzit pe casa scării bufuituri, am deschis uşa imediat şi dintr-o dată fum pe hol, am văzut o femeie, am împins-o şi după aia am sărit şi am deschis geamurile. De la o maşină, a făcut ceva scurt circut, au ars 15-16 maşini. Blocul este izolat, polistirenul ăsta i-a foc foarte repede.”

37 de maşini au fost făcute scrum, 35 de apartamente au fost afectate de flăcări, iar restul de fumul gros. Pompierii au luat declarat tot blocul afectat, iar autoritățile au dus locatarii evacuați la spitalul modular, dar și în alte adăposturi.

Momentul izbucnirii incendiului din Constanța:



Zorii zilei au arătat adevărata dimensiune a dezastrului. Faţada întreagă a blocului este distrusă, iar în parcare zeci de maşini sunt scrum.

O femeie, mama unei fetiţe de 9 ani, s-a întors joi să vadă ce mai poate recupera din casă.

Ana Maria Stoian: „Fum este în toată casa, totul este negru.

Reporter: Ce aţi recuperat?

Ana Maria Stoian: Câteva haine ale fetei că să meargă mâine la şcoală. Avem şi maşina, este aici. Maşina a ars în totalitate. La 1 şi 10 m-am trezit în zgomot. Am văzut un fum din baie, după care mi-am luat copilul, în pijamale, ne-am luat geaca. Nu am coborât pentru că cineva ne-a oprit şi a zis că dacă coborâm murim. Şi am urcat la etajul 6. Ne-a primit un vecin. După au venit pompierii şi ne-au scos.”

Pompierii şi poliţiştii încearcă să stabilească împrejurările clare în care a izbucnit incendiul. Se ştie cu siguranţă că de la o maşină, dar nu în ce condiţii, posibil un scurtcircuit la sistemul electric. Cert este ca dezvoltatorul blocului nu avea autorizaţie de incendiu pentru parcare şi niciun sistem de stingere funcţional.

Întreaga faţadă a blocului este distrusă, mai multe apartamente, dar şi toate maşinile din parcarea de la subsolul blocului.

Cristian Amarandei, şef ISU Dobrogea: „Blocul în sine nu trebuia autorizat, în schimb trebuia autorizat parcajul. În 2015 a fost obţinut avizul, ulterior nu au mai solicitat autorizarea. Nu aveau autorizaţie. Trebuia să fie o instalaţie de stingere care să deservească spaţiul respectiv, bineînţeles, şi să acţioneze în momentul în care se producea un incendiu.

Reporter: Instalaţia există, dar nu a funcţionat?

Cristian Amarandei, şef ISU Dobrogea: Din ce am văzut până acum o parte din instalaţie, deci nu este finalizată.”

Autorităţile vor limita accesul în bloc până în momentul în care experţii vor decide dacă imobilul mai este sigur sau nu.