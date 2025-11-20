Reacția MAI, după informațiile despre blocarea E-Sigur: „În etapă de omogenizare tehnică"

20-11-2025 | 10:50
politia radar
Pro TV

Ministerul Afacerilor Interne consideră necesară corectarea unor informații vehiculate recent în spațiul public în legătură cu Sistemul E-Sigur și utilizarea camerelor de monitorizare a traficului.

autor
Mihai Niculescu

În spațiul public au apărut afirmații conform cărora „camerele există, legea există, primăriile sunt pregătite, lipsește doar voința MAI". Acestea sunt „profund eronate" transmite MAI, într-un comunicat.

MAI explică realitatea tehnică, juridică și operațională care guvernează implementarea unui sistem automatizat la scară națională.

„Camera nu este sistemul E-Sigur”

MAI subliniază că implementarea unui sistem național nu se reduce la simpla existență a unor camere video. „Așa cum monitorul nu este calculatorul, camera nu este sistemul E-Sigur", precizează instituția.

E-Sigur înseamnă:

radar esigur
Cum funcționează noile radare inteligente și ce trebuie să știe șoferii. Poliția pregătește 700 de dispozitive mobile

  • Infrastructură națională de procesare video

  • Algoritmi ANPR și module de analiză automată

  • Fluxuri securizate de date

  • Audit tehnic și metadate certificate

  • Conectări cu bazele de date MAI

  • Comunicare cu proprietarul și/sau contravenientul

  • Arhitectură unică pentru toate UAT-urile

Autoritățile locale au instalat echipamente extrem de diverse, cu standarde, tehnologii și protocoale diferite. Procesul de omogenizare, testare și certificare este în desfășurare, iar MAI poate valida conectarea doar după ce camerele îndeplinesc cerințe stricte privind acuratețea datelor, securitatea cibernetică, auditarea tehnică și compatibilitatea cu hub-ul MAI.

„A susține că sistemul este «blocat de MAI» ignoră această etapă esențială", subliniază instituția.

Proiectul de OUG: „Pentru prima dată, sancționarea automată devine posibilă la scară largă”

Cadrul legislativ actual permite doar un volum limitat de procesări automate, în fiecare situație fiind validate individual de polițist. În prezent, foarte multe operațiuni trebuie făcute manual, autoritățile locale trebuie să asigure capabilități și/sau servicii de imprimare masivă și comunicare a documentelor întocmite în legătură cu încălcarea normelor de circulație pe drumurile publice.

Proiectul de OUG, conform MAI:

  • Permite procesarea automată a abaterilor, într-un volum masiv

  • Digitalizează complet interacțiunea dintre polițist, proprietar și contravenient

  • Elimină dublarea absurdă a corespondenței (solicitarea art. 39)

  • Definește cadrul probatoriului digital

„Pentru prima dată în România, sancționarea automată devine posibilă la scară largă", anunță MAI.

30.000 de sancțiuni procesate din ianuarie 2025

Contrar afirmațiilor publice, MAI susține că primele sancțiuni automate generate pe baza imaginilor camerelor Poliției Rutiere au fost emise începând cu ianuarie 2025.

„Până în prezent au fost procesate peste 30.000 de abateri folosind infrastructura de aproximativ 700 de camere operative. Acest lucru demonstrează că sistemul funcționează și evoluează, nu este blocat", precizează instituția.

Flux probatoriu complet digital: standardul european

În prezent, E-Sigur permite, pentru prima dată, realizarea unui flux probatoriu complet digital:

  • Captura evenimentului (imagine/video + metadate)

  • Identificarea automată prin ANPR

  • Asocierea cu proprietarul din baza de înmatriculări

  • Minuta digitală a constatării, generată de sistem

  • Proces-verbal generat electronic

„Acesta este standardul european utilizat în Franța (ANTAI), Olanda, Belgia sau UK", subliniază MAI.

„Tragediile rutiere NU trebuie instrumentalizate politic”

MAI își exprimă regretul pentru fiecare tragedie rutieră, însă critică folosirea unor accidente pentru atac politic, susținând că aceasta nu contribuie la siguranța rutieră.

În acest moment, proiectul E-Sigur se află în procedură de transparență decizională și include observațiile transmise de Asociația Municipiilor din România. Prin acest proiect, MAI prezintă 19 concepte majore de intervenție normativă.

Consultarea publică este deschisă încă 10 zile, pentru ca toate instituțiile și cetățenii să poată contribui responsabil. „Siguranța rutieră este un domeniu care cere profesionalism, nu populism", avertizează instituția.

„MAI va continua implementarea sistemului în ritm responsabil, tehnic și legal, nu în ritm electoral", conchide ministerul.

Sursa: Pro TV

Dată publicare: 20-11-2025 10:44

Mai mulți șoferi s-au ales cu dosare penale după ce au fost filmați în trafic. Au mințit polițiștii, dar au fost prinși
Mai mulți șoferi s-au ales cu dosare penale după ce au fost filmați în trafic. Au mințit polițiștii, dar au fost prinși

Sistemul E-SIGUR este operațional la nivelul întregii țări. Radarele sunt amplasate în zonele cu risc rutier, înregistrările fiind ulterior analizate, informează Poliția Română.

Cum funcționează noile radare inteligente și ce trebuie să știe șoferii. Poliția pregătește 700 de dispozitive mobile
Cum funcționează noile radare inteligente și ce trebuie să știe șoferii. Poliția pregătește 700 de dispozitive mobile

Poliția anunță că, de la 1 martie, sistemul de radare e-SIGUR este operațional în toată țară. Șoferii care încalcă regulile de circulație pot fi sancționați, pe baza imaginilor înregistrate de camerele mobile, fără să fie opriți în trafic.

Drumurile din România pe care au fost deja amplasate camerele mobile. Șoferii vor primi amenzile acasă
Drumurile din România pe care au fost deja amplasate camerele mobile. Șoferii vor primi amenzile acasă

Șoferii care vor depăși limita de viteză vor primi amenzile direct acasă. Poliția Română anunță că a implementat noul sistem e-SIGUR, care momentan funcționează pe trei șosele.

Poliția Română are un nou sistem de radare. Șoferii vor primi amenzile direct acasă, fără să mai fie opriți
Poliția Română are un nou sistem de radare. Șoferii vor primi amenzile direct acasă, fără să mai fie opriți

Șoferii care vor depăși limita de viteză nu vor mai fi opriți în trafic, ci vor primi amenzile direct acasă. Poliția Română anunță că a implementat noul sistem e-SIGUR, care acum funcționează pe trei șosele.

Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri
Reforma administrației, nou blocaj în coaliție. Bolojan cere economii, PSD refuză orice tăiere din salarii și sporuri

Proiectul pensiilor magistraților este gata. A spus-o miercuri premierul Ilie Bolojan, într-un interviu pentru știrileprotv.ro. Între timp, apar contre în coaliție pe tema reformei din administrație.

 

Primele trenuri modernizate din PNRR intră în circulație. Cum arată și pe ce rute vor circula
Primele trenuri modernizate din PNRR intră în circulație. Cum arată și pe ce rute vor circula

Cu zeci de trenuri anulate, rute închise și întârzieri zilnice responsabilii din transporturi anunță totuși o nouă scumpire a biletelor.

 

Regulile pentru achizițiile prin SAFE, pe masa Guvernului. România are la dispoziție 16,5 miliarde de euro pentru Apărare
Regulile pentru achizițiile prin SAFE, pe masa Guvernului. România are la dispoziție 16,5 miliarde de euro pentru Apărare

Guvernul va aproba în ședința de joi un proiect de ordonanță de urgență privind măsurile de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2025/1106 al Consiliului din 27 mai de instituire a Instrumentului 'Acțiunea pentru securitatea Europei' (SAFE).

