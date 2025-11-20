Reacția MAI, după informațiile despre blocarea E-Sigur: „În etapă de omogenizare tehnică"

Ministerul Afacerilor Interne consideră necesară corectarea unor informații vehiculate recent în spațiul public în legătură cu Sistemul E-Sigur și utilizarea camerelor de monitorizare a traficului.

În spațiul public au apărut afirmații conform cărora „camerele există, legea există, primăriile sunt pregătite, lipsește doar voința MAI". Acestea sunt „profund eronate" transmite MAI, într-un comunicat.

MAI explică realitatea tehnică, juridică și operațională care guvernează implementarea unui sistem automatizat la scară națională.

„Camera nu este sistemul E-Sigur”

MAI subliniază că implementarea unui sistem național nu se reduce la simpla existență a unor camere video. „Așa cum monitorul nu este calculatorul, camera nu este sistemul E-Sigur", precizează instituția.

E-Sigur înseamnă:

Infrastructură națională de procesare video

Algoritmi ANPR și module de analiză automată

Fluxuri securizate de date

Audit tehnic și metadate certificate

Conectări cu bazele de date MAI

Comunicare cu proprietarul și/sau contravenientul

Arhitectură unică pentru toate UAT-urile

Autoritățile locale au instalat echipamente extrem de diverse, cu standarde, tehnologii și protocoale diferite. Procesul de omogenizare, testare și certificare este în desfășurare, iar MAI poate valida conectarea doar după ce camerele îndeplinesc cerințe stricte privind acuratețea datelor, securitatea cibernetică, auditarea tehnică și compatibilitatea cu hub-ul MAI.

„A susține că sistemul este «blocat de MAI» ignoră această etapă esențială", subliniază instituția.

Proiectul de OUG: „Pentru prima dată, sancționarea automată devine posibilă la scară largă”

Cadrul legislativ actual permite doar un volum limitat de procesări automate, în fiecare situație fiind validate individual de polițist. În prezent, foarte multe operațiuni trebuie făcute manual, autoritățile locale trebuie să asigure capabilități și/sau servicii de imprimare masivă și comunicare a documentelor întocmite în legătură cu încălcarea normelor de circulație pe drumurile publice.

Proiectul de OUG, conform MAI:

Permite procesarea automată a abaterilor, într-un volum masiv

Digitalizează complet interacțiunea dintre polițist, proprietar și contravenient

Elimină dublarea absurdă a corespondenței (solicitarea art. 39)

Definește cadrul probatoriului digital

„Pentru prima dată în România, sancționarea automată devine posibilă la scară largă", anunță MAI.

30.000 de sancțiuni procesate din ianuarie 2025

Contrar afirmațiilor publice, MAI susține că primele sancțiuni automate generate pe baza imaginilor camerelor Poliției Rutiere au fost emise începând cu ianuarie 2025.

„Până în prezent au fost procesate peste 30.000 de abateri folosind infrastructura de aproximativ 700 de camere operative. Acest lucru demonstrează că sistemul funcționează și evoluează, nu este blocat", precizează instituția.

Flux probatoriu complet digital: standardul european

În prezent, E-Sigur permite, pentru prima dată, realizarea unui flux probatoriu complet digital:

Captura evenimentului (imagine/video + metadate)

Identificarea automată prin ANPR

Asocierea cu proprietarul din baza de înmatriculări

Minuta digitală a constatării, generată de sistem

Proces-verbal generat electronic

„Acesta este standardul european utilizat în Franța (ANTAI), Olanda, Belgia sau UK", subliniază MAI.

„Tragediile rutiere NU trebuie instrumentalizate politic”

MAI își exprimă regretul pentru fiecare tragedie rutieră, însă critică folosirea unor accidente pentru atac politic, susținând că aceasta nu contribuie la siguranța rutieră.

În acest moment, proiectul E-Sigur se află în procedură de transparență decizională și include observațiile transmise de Asociația Municipiilor din România. Prin acest proiect, MAI prezintă 19 concepte majore de intervenție normativă.

Consultarea publică este deschisă încă 10 zile, pentru ca toate instituțiile și cetățenii să poată contribui responsabil. „Siguranța rutieră este un domeniu care cere profesionalism, nu populism", avertizează instituția.

„MAI va continua implementarea sistemului în ritm responsabil, tehnic și legal, nu în ritm electoral", conchide ministerul.

