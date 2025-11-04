Incident grav pe aeroportul din Cluj-Napoca. Pilotul unui avion care abia aterizase, scos inconștient din aeronavă

04-11-2025 | 07:45
Ryanair
Shutterstock

Aterizările şi decolările din Cluj-Napoca au fost oprite, luni seară, din cauza unui avion Ryanair care a rămas pe pistă imediat după aterizare, transmite BoardingPass.

Adrian Popovici

Unul dintre piloţi ar fi fost luat inconştient de la faţa locului, dar nu se ştie deocamdată exact ce a păţit. Două avioane au fost direcţionate către Sibiul unde au alimentat şi ulterior au revenit la Cluj-Napoca, conform News.ro.

Un avion care opera în seara zilei de luni un zbor Ryanair spre Cluj-Napoca a avut probleme după aterizare şi a rămas pe pistă, forţând alte avioane să aterizeze la Sibiu.

Avionul venea de la Beagamo şi a rămas pe pistă după aterizare.

Potrivit BoardingPass, înainte de aterizare, pilotul ar fi anunţat o urgenţă medicală şi a precizat că al doilea pilot este ”incapacitat”. Acesta ar fi fost luat inconştient de la faţa locului, dar nu se ştie exact ce a păţit.

aeroport vilnius
Lituania își închide din nou un aeroport și frontiera cu Belarus din cauza baloanelor suspecte. Este al patrulea incident

Între timp, două avioane au fost direcţionate către Sibiu. Ulterior, pista a fost redeschisă, iar avioanele direcţionate către Sibiu au revenit la Cluj, după ce au alimentat.

Zborul retur către Beagamo a plecat la ora 02:58 cu peste trei ore întârzere şi echipaj sosit de la Bucureşti.

30 de ani de PRO TV. 1998 - anul în care s-a prăbușit Bancorex și echipa națională strălucea la Mondialul din Franța

Sursa: News.ro

