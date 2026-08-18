Curtea de Justiție a Uniunii Europene a stabilit că statele membre pot restricționa astfel de alerte în aplicațiile de navigare din motive de siguranță.

Corespondent Pro TV: „Am trecut acum pe lângă un filtru de poliție, și putem vedea că mai mulți șoferi au raportat deja prezența echipajului pe traseu. Una, două, trei raportări până acum”.

Obișnuiți cu astfel de atenționări în aplicațiile de trafic, șoferii s-au adaptat rapid când au aflat că opțiunea de a raporta echipajul de poliție ar putea să dispară. Așa au ajuns să fie propuse pe rețelele sociale „vreme rea" și „ceață" nume de cod pentru a raporta poliția sau radarul.

Șoferiță: „Mă ajută să fiu mai vigilentă. Românii sunt ingenioși."

Taximetrist: „Nu mi se pare ok, cred că era mai bine cum e acum și poliția și radarele la locul lor. Aum trebuie să iți dai seama, vreme rea sau ceață..."

Femeie: „Când apar acele alerte că este poliție în zonă încetinim puțin, puțin mai mult probabil. Dacă nu are cine să ne atenționeze, presupun că trebuie să fim noi puțin mai vigilenți."

Pentru că discuțiile s-au aprins în mediul online, Ministerul Afacerilor Interne a decis să atenționeze șoferii printr-o postare că indiferent de pictogramele alese pentru avertizări, respectarea regulilor de circulație este cea mai importantă și singura care salvează vieți.

Octavian Dan, purtător de cuvânt IGPR: „Decizia nu reprezintă o interdicție și nici o eliminare a avertizorilor în întreaga Uniune Europeană, hotărârea confirmă doar că statele membre pot introduce astfel de măsuri”.

Curtea de Justiție a Uniunii Europene a analizat cazul Franței, unde autoritățile pot interzice prin lege aplicațiilor să ofere informații despre echipajele de poliție. Și a clarificat totodată situația celorlalte state membre.

Thomas von Danwits, vicepreședinte Curte de Justiție a UE: „Un stat membru poate obliga furnizorul cu sediul în alt stat membru să interzică pentru motive de securitate publică, difuzarea de informații cu privire la anumite controale rutiere pe teritoriul său."

Magistrații Curții Europene spun că dacă șoferii sunt avertizați în timp real despre un control, pot evita zona, iar asta încurajează încălcarea legii și scăderea siguranței rutiere.