Pe 12 septembrie, proiectul „Masa Care Unește” ajunge în centrul Bucureștiului cu un eveniment de amploare, care își propune să includă capitala în Guinness World Records. În Piața Constituției și pe Bulevardul Unirii va fi construită o masă lungă de 5,5 kilometri, realizată din materiale reciclabile, la care vor sta așezați simultan 20.000 de oameni. Evenimentul va începe la ora 16:00, iar accesul este gratuit, dar pe baza unei rezervări prealabile. Dincolo de încercarea de a doborî vechiul record mondial, ediția de anul acesta are și o componentă caritabilă: fondurile strânse vor susține proiectul Fundației Metropolis pentru construirea unui spital de psihiatrie pediatrică în România.

Organizatorii vor să dubleze lungimea mesei și numărul de participanți

„Masa Care Unește”, proiect inițiat de Bloom The World, a intrat în Guinness World Records pe 13 septembrie 2025, la Alba Iulia, cu cea mai lungă masă realizată din materiale reciclabile. Amplasată în jurul Cetății Alba Carolina, masa a avut o lungime oficială de 2.782,96 metri, iar la eveniment au participat peste 10.000 de persoane, inclusiv invitați din Statele Unite, Olanda, Germania și Nepal. La București, masa va avea 5,5 kilometri și va fi construită din europaleți și panouri din PAL care vor fi ulterior reciclate, iar obiectivul este ca 20.000 de persoane să fie așezați în jurul ei în același timp. Procesul de omologare va presupune verificarea dimensiunilor, a structurii și a materialelor folosite, precum și a numărului de participanți prezenți simultan la masă. La evenimentul din București este așteptată și o delegație Guinness World Records.

„Până acum, am construit acest concept în jurul unor mese mai restrânse sau în comunități deja formate. Bucureștiul ridică însă miza: vorbim despre un oraș mare, cu comunități foarte diferite, iar provocarea este să aducem 20.000 de oameni la aceeași masă și să creăm, chiar și pentru câteva ore, un spațiu real de întâlnire și dialog. Credem că orașele au nevoie de astfel de contexte, în care oamenii să redescopere bucuria de a fi împreună, să se cunoască și să contribuie cu idei la comunitatea din care fac parte. “Masa Care Unește” duce această idee la o scară fără precedent pentru noi și transformă masa într-un simbol al unității, al apartenenței și al implicării”, a declarat Alexa Vîlcan, Fondator Bloom The World.

Și tu poți participa la “Masa Care Unește”

Participarea este gratuită, însă cei care vor să ia parte la eveniment trebuie să își rezerve locul în prealabil pe platforma masacareuneste.ro, Înscrierile se pot face atât individual, cât și pentru grupuri, iar invitația este adresată și ONG-urilor, asociațiilor, instituțiilor, comunităților sau companiilor care vor să participe.

„Masa Care Unește” încurajează participanții să doneze pentru proiectul Fundației Metropolis pentru construirea celui mai mare spital de psihiatrie pediatrică din România

Din 2019, Bloom The World prin „Masa Care Unește” promovează valori precum unitatea, comunitatea și respectul și aduce în prim-plan cultura, tradiția, gastronomia și ospitalitatea românească. Anul acesta, ediția de la București adaugă și o importantă componentă caritabilă. Aceasta va susține inițiativa „Spitale Publice din Bani Privați” a Fundației Metropolis. Donațiile vor putea fi făcute încă din momentul rezervării locului pe site-ul evenimentului masacareuneste.ro, dar și în timpul zilei de 12 septembrie, prin intermediul unor coduri QR dedicate sau direct în urnele voluntarilor. Companiile partenere vor putea, la rândul lor, să contribuie la strângerea de fonduri.

„Pentru noi, această ediție, dincolo de record, înseamnă șansa de a aduce mai aproape de realitate un spital de care vor beneficia anual peste 5.700 de copii care se confruntă cu afecțiuni psihice severe. Vorbim despre copii care au nevoie de tratament, de medici, de spații sigure și de condiții potrivite pentru îngrijire, iar cei care aleg să susțină proiectul printr-o donație contribuie direct la construirea primului Spital de Psihiatrie Pediatrică din România, în cadrul Spitalului Clinic de Psihiatrie «Prof. Dr. Alexandru Obregia», prin inițiativa Spitale Publice din Bani Privați. Masa care Unește este despre comunitate, dar mai ales despre ce poate face o comunitate atunci când se adună în jurul unei nevoi reale. Participarea rămâne gratuită, iar pentru cei care pot și își doresc să ajute, fiecare contribuție înseamnă încă un pas către un spital de care acești copii și familiile lor au nevoie. Cred că acesta este cel mai puternic mesaj al proiectului: atunci când 20.000 de oameni aleg să fie împreună, pot transforma un gest simbolic într-o schimbare reală”, a declarat Codin Maticiuc, președintele Fundației Metropolis.

Pe lângă servirea mesei, cei care vor lua parte la evenimentul dedicat participanților de toate vârstele se vor putea bucura și de concerte live, spectacole și activități pentru copii.

Organizarea evenimentului este susținută de companii care contribuie cu produse, materiale, servicii și suport logistic precum: MAGGI în calitate de partener principal, Kronospan, Vel Pitar, Aqua Carpatica, Domeniile Sâmburești, BCR, Douglas, Apulum, Elfi, Cartonero - Fabrica de Ambalaje Cartonate, Sorici crocanti, Flori Holland, Sweeteria, Apidava, Conica, Grǎdina lui Piper.

Masa Care Unește este un eveniment organizat de Bloom The World și comunicat de Magic Maker Communication, parte din grupul UNTOLD Universe.