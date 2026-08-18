De fapt, bărbatul ar fi vrut să încaseze pensia de 6.700 de lei a tatălui său.

Postașul din comuna Oltenești, județul Vaslui, venise acasă la bătrânul de 97 de ani acum patru zile ca să-i aducă pensia.

Costel Cârlan, poștaș: „A ieșit fiul. A spus că tata face baie, e cu pielea goală, să nu intru, să îi dau pensia la poartă. Am spus că nu pot să fac așa ceva până nu îl văd. Ușa era legată cu ață la exterior. Când am intrat, era o lumină pe jumătate se vedea, era întuneric ceva pus în geam”.

În câteva secunde, postașul l-a văzut pe bătrânul mort. Însă fiul a continuat să pretindă că nimic nu era în neregulă cu tatăl său.

Costel Cârlan, poștaș: „El era în șezut pe o canapea, vă închipuiți că m-am pierdut. Am ieșit afară și el, dar ce, e mort?. A început să spună să îi dau banii de pensie că nu are cu ce îl inmormânta și am plecat, am sunat la poliție”.

Cei de la Medicină Legală au preluat corpul bietului bătrân și urmează să stabilească data și cauza morții. Fost maistru în confecții, pensionarul murise de cel puțin trei săptămâni, susține primarul localității.

Costel Cârlan, poștaș: „Problema a fost de luna trecută. Era cam în aceeași poziție pe canapea”.

Localnică: „Nu am mai auzit așa ceva, e strigător la cer. Pentru un ban să ții un părinte în casă așa, nu!”.

Dan Barbu, fiul bătrânului: „Marți am plecat la concubină. I-am lăsat mâncare pe două zile, pireu cu carne, pește și două beri mici, 3 cornuri și 3 pahare de ness”.

Reporter: „Nu v-ați dat seama că e mort?”

Dan Barbu, fiul bătrânului: „Nu”.

Reporter: „Cum?”

Dan Barbu, fiul bătrânului: „Era viu. Culegea castraveți când am plecat eu”.

Polițiștii fac cercetări pentru ucidere din culpă.