Vreme rea în mare parte din țară. Situații critice din cauza ninsorilor și a temperaturilor scăzute

Zăpezile continuă să facă probleme în mare parte din țară. În Suceava, șase persoane, o șoferiță și cei cinci copii ai ei, au fost la un pas de moarte după ce au plonjat cu mașina, peste un pod, pe gheața râului Bistrița.

În Hunedoara, sute de oameni din comuna Vețel au fost izolați după zile în șir de ninsori, iar printre ei se află și câțiva bolnavi care aveau nevoie urgentă de oxigen.

În Hunedoara, gospodăriile din patru sate sunt sub nămeți. Sute de oameni nu au avut curent electric de câteva zile. Unii dintre ei sunt foarte bolnavi.

Este și cazul unui bărbat din Runcu Mic, care trăiește cu ajutorul aparatului de oxigen. Pentru a nu-și consuma bateriile ajunse la limită, bietul om a stat ore în șir nemișcat.

„- Asta e aparatul, mai avea o oră!

- De oxigen?

- Da, de oxigen.

- Ați trăit la limită?

- Da!”

Autoritățile au reușit să ajungă abia marți la el.

Mircea Luchian, localnic: „Nu știam când vine curentul, peste două, peste zece ore. În situațiile astea te apucă și panica. N-ai altă soluție decât să stai într-o poziție oarecare, să nu obosești”.

Localnică: „Era gata, gata, gata... de provizii ne descurcăm, dar oxigen să fie”.

Corespondent Știrile ProTV: „Tot ce vedeți în fața mea este drumul ce duce spre una dintre localitățile rămase izolate. Două utilaje se chinuie de mai bine de patru ore să își croiască drum ori nămeți, să ajungă la oamenii izolați încă de sâmbătă”.

Accident grav pe un drum din Suceava

În Suceava, o mașină a căzut de pe un pod în râul Bistrița. Imaginile surprinse la scurt timp după accident sunt dramatice. La volan era o șoferiță de 38 de ani care, spun polițiștii, ar fi intrat cu viteză în curbă. A pierdut controlul și a izbit parapetul de protecție.

În mașină erau și cei cinci copii ai femeii. Cei mici stăteau în spate, iar un adolescent era pasager în dreapta. Doi jandarmi care patrulau în zonă au văzut scena și, până la sosirea altor salvatori, au acordat primul ajutor.

Toma Vangu-Hunea, șef post jandarmi montani Vatra Dornei: „Am coborât, colegul a sunat la 112, nu erau încarcerate, am scos trei dintre ele. Plângeau, strigau, doamna care era la volan: «Scoateți-ne de aici, scoateți-ne de aici!» și dumneaei a și claxonat când ne-a auzit vorbind. Erau uzi toți și cu ușoară hipotermie”.

Din păcate, mama, fiul cel mare, un copil de trei ani și cel mai mic – de numai un an – sunt în stare gravă, potrivit medicilor.

Pe Transalpina, au fost cozi uriașe de mașini care nu mai puteau să urce spre Rânca. Șoferii au fost trași pe dreapta și obligați să monteze lanțuri pentru a continua drumul.

În Mehedinți, pe un drum național, mai mulți arbori au căzut sub greutatea zăpezii.

În tot acest timp, mai bine de jumătate din țară rămâne sub cod galben de vreme rea, ninsori, polei și vânt puternic. Iar hidrologii avertizează și asupra riscului producerii de viituri, după topirea zăpezilor.

Hărțile prin satelit arată că România va fi străbătută, în următoarele zile, și de un val de aer polar.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













