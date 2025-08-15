VOYO oferă o prelungire de 5 luni gratuite a abonamentului pentru cei care s-au abonat în 21, 22 iulie și 13, 14 august 2025

15-08-2025 | 21:10
voyo

VOYO apreciază încrederea și loialitatea abonaților săi și răspunde ferm prin măsuri concrete.

Stirileprotv

În urma incidentului din 14 august 2025 asupra platformei VOYO, înaintea și în timpul meciului din turul trei preliminar Europa League, Drita – FCSB, am acționat rapid pentru a asigura accesul abonaților prin redirecționarea transmisiunii pe voyolive.protv.ro și pe PRO ARENA.

Pentru a recompensa susținerea comunității noastre de fani, toți utilizatorii care și-au făcut abonament în zilele de 21, 22 iulie și 13, 14 august 2025, în special pentru a urmări meciurile FCSB, vor beneficia automat de o prelungire gratuită a abonamentului cu 5 luni.

VOYO investește constant în extinderea rețelei de distribuție a conținutului (CDN), în infrastructură suplimentară și în optimizarea proceselor operaționale, pentru a oferi o experiență de vizionare stabilă și performantă. Vom continua să consolidăm platforma și să luăm toate măsurile legale necesare pentru protecția conținutului și a abonaților noștri.

VOYO este destinația principală pentru iubitorii de sport, oferind transmisiuni live, reluări și momente cheie, accesibile oricând și oriunde. Decizia de a difuza exclusiv pe VOYO competiții majore, inclusiv toate meciurile din Premier League – o premieră pentru România – confirmă angajamentul nostru de a oferi fanilor fotbalului o experiență completă, într-un singur loc.

