Vizitatori neașteptați la Pitești: vulpile s-au obișnuit cu oamenii și apar chiar în centrul orașului

De câteva săptămâni, piteștenii au vizitatori neobișnuiți. Zăresc tot mai des vulpi în diferite zone din oraș.

Chiar vineri seară, o roșcată și-a făcut apariția în artierul Trivale. După ce s-a plimbat pe stradă, a intrat în curtea unei locuințe și a dat nas în nas cu proprietarul, care s-a grăbit să o surprindă în poze și filmulețe.

O altă vulpe s-a lăsat admirată și fotografiată chiar în centrul orașului, acolo unde nu există aproape deloc vegetație.

De altfel, rețelele sociale s-au umplut cu astfel de materiale, care par să arate că șiretele se simt foarte confortabil în prezența oamenilor.

Comentariile nu au întârziat să apară. În vreme ce mulți le consideră simpatice, alții se tem de pericolele care pot apărea și cer măsuri din partea autorităților.



