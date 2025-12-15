Vila din „Singur Acasă” a fost restaurată ca să arate exact ca acum 35 de ani. Fostul proprietar și-a publicat memoriile

Cunoscuta vilă din „Singur acasă” a fost renovată pentru a arăta exact ca în filmul care l-a propulsat pe Macaulay Culkin, devenind un simbol a Crăciunului, peste ani.

Spațioasa casă colonială din cărămidă roșie din suburbia Winnetka a orașului Chicago, unde Kevin McCallister a fost uitat și lăsat să se descurce singur în popularul film „Home Alone” din 1990, a fost renovată la interior și vândută la începutul acestui an în stare impecabilă, transmite New York Post.

Vestea renovării vine la scurt timp după apariția cărții „Home but Alone No More” (Acasă, dar nu și singur), o carte de memorii publicată anul acesta de John Abendshien, fostul proprietar, care povestește cum a trăit împreună cu familia sa în casă în timpul filmărilor.

„Aveam un dormitor matrimonial mare, pe care l-am transformat într-un apartament. Atâta timp cât nu apăream în fața camerei, eram liberi să ne plimbăm și să urmărim scenele pe măsură ce erau filmate”, a declarat el pentru ABC.

Pro TV

Filmul de Crăciun, cu Macaulay Culkin în rolul lui Kevin, a avut în distribuție unele dintre cele mai mari nume de la Hollywood, printre care Joe Pasci, Daniel Stern, Catherine O’Hara, John Heard și John Candy. A dat naștere la mai multe continuări și rămâne un favorit al Crăciunului și după 36 de ani.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













