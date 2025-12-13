Secretele din „Singur Acasă”, dezvăluite de Kevin la maturitate. Cum arată acum „băiețelul uitat acasă”. GALERIE FOTO

13-12-2025 | 17:53
Kevin
Facebook/ HOME ALONE

Macaulay Culkin are o idee pentru un nou film Singur acasă, pe care o împărtășește în timp ce merge prin Statele Unite cu proiecții speciale ale comediei de Crăciun din 1990.

În timpul unui recent spectacol Nostalgic Night with Macaulay Culkin, Culkin, acum în vârstă de 45 de ani, a propus o poveste care s-ar concentra pe fiul lui Kevin McCallister, care își încuie tatăl afară din casă, relatează Toronto Sun

Am avut genul ăsta de idee”, a spus tatăl a doi copii, potrivit Variety.

Sunt fie văduv, fie divorțat. Cresc un copil și toate cele. Muncesc foarte mult și nu sunt chiar suficient de atent, iar copilul începe să se supere pe mine, iar apoi mă încuie afară. (Fiul lui Kevin) nu mă lasă să intru… și el este cel care pune capcanele pentru mine.”

În acest al treilea film Singur acasă, „casa este un fel de metaforă pentru relația noastră”, iar Kevin trebuie „să fie lăsat înapoi în inima fiului său”.

„Cam asta e cea mai apropiată prezentare pe scurt pe care o am. Nu sunt complet alergic la idee.”, a mai spus Culkin. 

Planurile lui Culkin pentru o nouă parte Singur acasă s-ar putea să nu se materializeze niciodată, dar până când telefonul va suna, nominalizatul la Globul de Aur se pregătește să se alăture distribuției serialului Amazon Fallout, care revine cu sezonul doi.

Într-un apel video recent, într-o după-amiază lucrătoare, din Los Angeles, Culkin a oferit mai multe detalii pentru Toronto Sun despre ce fac părinții lui Kevin pentru a-și câștiga existența în Singur acasă.

Ce făceau părinții lui Kevin pentru a trăi în „Singur Acasă”

„Cred că tatăl lui era avocat corporatist, așa își permiteau lucruri frumoase și o casă într-un cartier bun. Mama lui era decorator de interior, de aceea casa arăta atât de bine.”, a spus Culkin.

Care dintre cele două filme a fost mai bun din perspectiva lui Culkin

„Îmi place al doilea, pentru că am fost plătit mai bine”, a precizat actorul pentru Toronto Sun. 

Care dintre cei doi bandiți a avut parte de mai multă suferință

Actorul a precizat atât: „Răspunsul este....da.”

Descoperire areheologică importantă în Turcia. Cum este înfățișat Isus într-o frescă rară

Sursa: Toronto Sun

Dată publicare: 13-12-2025 17:49

