Un tată și-a lăsat copilul de 3 ani singur cu un iPad. Când s-a întors, a fost șocat să vadă ce a descoperit fiul său

10-12-2025 | 12:19
Un bărbat din SUA și-a lăsat fiul singur doar pentru un minut după ce au ajuns acasă, dar a fost mai mult decât suficient ca micuțul să se simtă confortabil pe iPadul familiei.

Aura Trif

Într-un videoclip devenit viral, bărbatul și-a filmat fiul de 3 ani jucându-se pe un iPad. Când rotește camera spre ecran, se vede cum copilul stă pe podea și tastează ceva în ChatGPT, scrie People.

„Stai, ce e acolo?”, îl întreabă bărbatuș. „Chat PT”, răspunde micuțul. „Ce faci acolo?”, îl întreabă din nou. „Fac școală”, răspunde într-un final băiețelul. „Faci școală pe ChatGPT? Câți ani ai?”, întreabă Pinkerman. „3”, răspunde copilul.

@mrpink303 Chat PT #fyp #chatgpt ♬ original sound - Pink

Acum, Tyler povestește că el și fiul lui doar petreceau timp împreună în timp ce soția sa era la muncă. L-a lăsat pe copil singur câteva secunde, alături de câinele familiei, cât să își schimbe hainele. Când s-a întors în cameră, și-a găsit fiul pe iPad.

„Când m-am întors, luase iPadul soției și apăsa pe butoane în ChatGPT”, spune Pinkerman. „Mi s-a părut drăguț și am filmat clipul ca să-l trimit părinților mei.”

Tatăl spune că, deși fiul lui era pe aplicație în videoclip, cel mic știe de ea doar pentru că Pinkerman și soția lui folosesc ChatGPT pentru rețete.

„Cât despre copilul meu, el știe de ChatGPT doar pentru că eu și soția îl folosim ca să facem rețete din ingredientele rămase prin casă”, explică el. „Deci știe ce e, dar a fost prima oară când a folosit efectiv aplicația.”

„Am primit o mulțime de comentarii și critici despre faptul că îi dau copilului acces la ecrane, ceea ce mă amuză, pentru că a fost una dintre primele dăți când s-a jucat cu iPadul”, spune el. „Chiar dacă nu are voie de obicei la ecrane, cu siguranță nu o să-l țin departe de tehnologie pe măsură ce crește. Vreau să mă asigur că înțelege tehnologia, mai ales AI, așa că nu am de gând să i-o interzic.”

Cât despre reacția lui când și-a văzut fiul pe iPad, bărbatul spune că a fost pur și simplu mândru să vadă cum băiețelul se descurcă singur cu tehnologia.

„Reacția mea a fost una de mândrie”, mărturisește el. „E un copil foarte isteț.”

Sursa: People

Etichete: copil, tableta, ChatGPT,

Dată publicare: 10-12-2025 12:19

