Când va fi difuzat „Singur Acasă” la PRO TV în decembrie 2025. Filmul care anunță venirea Crăciunului

PRO TV continuă tradiția difuzării seriei „Singur Acasă" în prima parte a lunii decembrie, aducând pe micile ecrane una dintre cele mai populare producții cinematografice de Crăciun.

În 2025, postul de televiziune programează un maraton complet cu primele trei filme din franciza care l-a consacrat pe Macaulay Culkin.

„Singur Acasă”, o tradiție de sărbători

Difuzarea seriei „Singur Acasă" în decembrie a devenit un ritual al sărbătorilor pentru PRO TV, marcând oficial deschiderea sezonului de Crăciun. Interesul constant pentru aceste producții demonstrează că filmele continuă să inspire generații întregi de telespectatori români, păstrând viu spiritul sărbătorilor de iarnă.

Programul complet „Singur Acasă” la PRO TV

Telespectatorii pot urmări filmele din seria „Singur Acasă" în trei sâmbete consecutive din decembrie:

6 decembrie 2025 : Singur Acasă (Home Alone, 1990)

: Singur Acasă (Home Alone, 1990) 13 decembrie 2025 : Singur Acasă 2 - Pierdut în New York (Home Alone 2: Lost in New York)

: Singur Acasă 2 - Pierdut în New York (Home Alone 2: Lost in New York) 20 decembrie 2025: Singur Acasă 3 (Home Alone 3)

Despre filmul „Singur Acasă”

Lansat în 1990, „Singur Acasă" urmărește povestea lui Kevin McCallister, un băiat de 8 ani care este uitat acasă în timp ce familia sa pleacă în vacanță de Crăciun. Rămas singur, Kevin trebuie să se confrunte cu doi hoți amatori și transformă casa într-un adevărat câmp de luptă, folosind capcane ingenioase pentru a-i ține departe pe intruși.

Filmul, cu Macaulay Culkin și Joe Pesci în distribuție, a devenit un fenomen global și continuă să atragă audiențe impresionante la fiecare difuzare televizată.

Audiențe record pentru PRO TV

Difuzarea filmului „Singur Acasă" generează constant cifre de audiență remarcabile pentru PRO TV. La ultima difuzare, producția a fost lider detașat, cu peste 2,1 milioane de telespectatori la nivel național și un share de peste 27% pe publicul comercial. Aceste performanțe sunt comparabile doar cu cele ale meciurilor echipei naționale de fotbal.

