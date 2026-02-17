Proiectul introduce tratament fiscal avantajos pentru economiile de pensii suplimentare, transmite oficialul pe Facebook, arată news.ro.

„Statul trebuie să încurajeze oamenii să economisească pentru vârsta retragerii", a afirmat Nazare, explicând că banii se vor multiplica prin investiții în proiecte strategice de infrastructură și energie, beneficiind atât cetățeanul care va beneficia de opensie mai mare, cât și țara - capital pentru autostrăzi sau spitale.

Pentru siguranță socială, ministrul a susținut un produs de pensie paneuropean „portabil", care să permită românilor care lucrează în mai multe țări UE să-și transfere pensia fără birocrație. Nazare a cerut însă tratament fiscal corect, fără avantaje pentru produsele europene în detrimentul celor naționale.

În marja reuniunii, Nazare a avut întâlniri bilaterale cu omologii din Germania, Cehia și Malta, promovând candidatura României pentru găzduirea sediului Autorității Vamale Europene. „Bucureștiul este pregătit să devină un centru de expertiză pentru securitatea frontierelor UE", a subliniat ministrul, invocând experiența Centrului Cyber UE.