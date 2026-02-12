Șeful statului a subliniat, într-o conferință de presă susținută după participarea la Consiliul European informal, că și Curtea Constituțională trebuie să își asume responsabilitatea în abordarea acestui subiect.

În ceea ce priveşte amânările CCR privind dosarul pensiilor magistraţilor, preşedintele a răspuns: "Nu comentez foarte mult pentru că este o autoritate care are libertatea de apreciere, însă este o problemă pe care societatea o vrea rezolvată, care trenează în societate şi îmi doresc o asumare din partea CCR".