„A cincea amânare consecutivă la CCR. România a pierdut oficial 231 milioane de euro, bani europeni nerambursabili, din cauza unui nou tertip al ICCJ. România este singura ţară din lume unde iei o pensie specială, salariu de judecător CCR şi intri şi în concediu paternal”, a scris, miercuri, pe Facebook, ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Dragoş Pîslaru.

Potrivit acestuia, s-a ajuns aici în ciuda tuturor eforturilor depuse de Guvern.

„În ciuda tuturor eforturilor Guvernului si prim-ministrului Ilie Bolojan, astăzi au câştigat ei, cei care au fugit de la şedinţe de frică să nu îşi piardă privilegiile. E o zi neagră pentru toţi cei care vor o justiţie dreaptă şi necoruptă. E o zi neagră pentru toţi cei care îşi doresc o Românie modernă şi europeană”, a mai transmis ministrul.

Anterior, într-o declaraţie făcută la Parlament, ministrul afirma că, până nu avem scrisoarea oficială, nu poate spune că am pierdut banii, dar şansele de a-i recupera sunt extrem de reduse.

Jalonul 215 din PNRR, cu o alocare financiară de 231 de milioane de euro, impune „consolidarea principiului contributiv al sistemului” de pensii şi ”corectarea inechităţilor dintre beneficiarii acestor categorii de pensii şi beneficiarii sistemului public de pensii din punctul de vedere al aspectului contributiv". Comisia Europeană consideră jalonul neîndeplinit.

Pîslaru: Guvernul Bolojan a făcut eforturi pentru a face reforma pensiilor speciale la timp

Înainte de ședința în care CCR a decis amânarea unei decizii în cazul reformei pensiilor speciale, ministrul afirmă că, deși aceasta a fost asumată încă din 2021, guvernele anterioare au tergiversat sau au mimat schimbarea. În plus, el a declarat faptul că premierul Ilie Bolojan a pentru pași pentru a debloca situația, că Guvernul a pregătit o soluție constituțională agreată cu Comisia Europeană și a trimis legea la timp în Parlament.

Trebuie precizat că reforma pensiilor speciale ale magistraților a avut ca termen de finalizare 30 noiembrie 2025, iar guvernele Ciolacu și Bolojan au avut mai multe tentative de a implementa.

Mai exact, cea mai recentă variantă a reformei pensiilor speciale, aflate acum pe masa CCR a trecut prin asumarea răspunderii în Parlament pe 2 decembrie, asta în timp ce prima variantă propusă de guvernul Bolojan a fost respinsă pe motive tehnice de Curtea Constituțională în luna octombrie 2025. Într-o situație similară s-a aflat cabinetul condus de Marcel Ciolacu în luna august 2023.

CCR a amânat, miercuri, pentru a cincea oară, o decizie referitoare la reforma pensiilor magistraţilor, stabilind un nou termen pentru 18 februarie. Curtea a motivat decizia amânării prin cererea de întrerupere a deliberărilor pentru studierea documentelor depuse de autorul sesizării, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în data de 10 februarie 2026.

În aceste documente, ICCJ solicită CCR să sesizeze Curtea europeană de Justiţie, considerând că legea pensiilor de serviciu ar trata „discriminatoriu” magistraţii în raport cu alţi beneficiari de astfel de pensii şi ar „”reduce sub nivelul adecvat siguranţa financiară a judecătorilor”.