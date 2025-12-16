Viena, capitala târgurilor de Crăciun: între magia sărbătorilor și aglomerația copleșitoare

Târgurile de Crăciun s-au transformat în destinații de vacanță, iar Viena, este fără doar și poate cea mai râvnită.

autor
Larisa Antal

Cu zeci de piețe de Crăciun unele spectaculoase, altele amenajate în colțuri cochete de cartier, capitala Austriei atrage anual milioane de vizitatori.

Turiștii sunt cuceriți de decorurile de poveste și atmosfera de sărbătoare cu toate că în târgurile deja celebre, aglomerația este copleșitoare.

Bine ați venit în Viena, capitală europeană a târgurilor de Crăciun! Şi nu este nicio exagerare pentru că doar anul acesta sunt 20 diferite care au făcut ca locul să pară de basm.

Irene Dragaschnig, localnică: ”Au o tradiție foarte lungă. Târgul de Crăciun există de mulți, mulți ani și în fiecare an s-a tot adăugat câte ceva. Atrag foarte multă lume, oamenilor le place să se simtă bine. Ne place să vină oamenii să se bucure de mâncare bună, să se bucure de vin fiert”.

Facem prima oprire în Rathausplatz, în fața primăriei. Decorațiunile uriașe, şi bradul impunător creează una dintre cele mai spectaculoase scene de Crăciun din întreaga Europă. Clădirea primăriei, luminată ca-n povești, atrage toate privirile. Puhoiul se oprește uimit când dintr-odată, deasupra tuturor apare… o inimă strălucitoare.

Magia vine însă la pachet cu o aglomerație greu de descris. Târgul se parcurge umăr la umăr, iar căsuțele cu bunătăți sunt dificil de studiat în marea de geci, căciuli și fulare. Iar dacă ai pus ochii pe ceva, trebuie să te hotărăști repede pentru că din spate simți presiunea celor care stau la rând. Prin mulțimea care nu se odihneşte o clipă să manevrezi o cană de vin fiert devine un adevărat execțiu de echilibristică.

În unele seri, aglomerația este atât de mare încât polițiștii sunt nevoiți să închidă temporar piața. Nici intersecția cu celebra fundă roșie nu scapă. Se blochează frecvent, sufocată de turiștii veniți special pentru poze.

Tot mai mulți vizitatori spun, însă, că marile târguri de Crăciun își pierd din farmec pentru că devin prea comerciale. Multe dintre tarabe vând cu preturi uriaşe suveniruri făcute industrial. Iar Viena nu face excepție, mai ales că este și una dintre cele mai scumpe destinații europene. Un turist ajunge ușor să cheltuiească cel puțin 40 de euro pentru un vin fiert, o gustare și o amintire.

Sunt și locuri în care organizatorii țin la tradiție și autenticitate. Ne mutăm în curtea palatului Schonbrunn, unde are loc un alt târg de Crăciun emblematic pentru Viena. Aici găsim aproape 100 de căsuțe, fiecare specificul ei. Producătorii din spatele lor au fost studiaţi cu atenție cu luni bune înainte. Între ei şi unul din Cluj.

Katrin Edtmeier, organizatorul târgului: ”Producătorii trebuie să aplice și să ne trimită toate informațiile despre produsele lor, unde le produc, de unde vin, cum sunt produse. Așa că avem o grămadă de informații și sunt foarte mulți cei care aplică așa că avem un timp îndelungat în care să îi alegem pe cei mai potriviți. Începem din aprilie”.

Dincolo de piețele mari și spectaculoase, Viena își arată adevăratul farmec în târgurile mici, organizate în cartiere. Ne oprim în Karlsplatz, unde ritmul orașului încetinește ca la un semn. Aici, oamenii stau la povești, își beau vinul fiert fără grabă și au timp să aprecieze decorațiunile muncite cu migală, lumânările făcute manual și mâncarea pregătită cu grijă.

Priviți câtă bucurie aduce o grămadă de fân care ține loc de zăpadă.

Corespondent Știrile PROTV: ”Astfel de locuri sunt și despre momentele împreună, despre micile bucurii, dar și despre munca în echipă pentru că acest carusel nu ar funcționa dacă colegul meu nu ar pedala”.

Ştefan Novak, producător local: ”Tot ce vedeți acolo a fost odată la gunoi. Le-am luat și am început să le dau un sens. Totul merge datorită bicicletelor, nu ai nevoie de electricitate. Nu e Disney, nu e din plactic, sunt doar metal și lemn, atâta tot!”

Austriecii știu foarte bine să se pună în valoare. Pun în scena decoruri care atrag instantaneu privirea și care arată extraordinar în poze. Iar milioanele de imagini distribuite în fiecare iarnă sunt cel mai bun agent de vânzări pentru un oraș care a învățat că turistul mulțumit este cea mai bună reclamă.

Sursa: Pro TV

Etichete: targ, viena, craciun,

Dată publicare: 16-12-2025 20:14

