Potrivit informațiilor transmise de polițiștii din cadrul Aeroportului Internațional Ghimbav, aceștia au observat gestul bărbatului, iar în urma verificărilor a fost demarată cercetarea penală, se arată într-un comunicat emis de I.P.J Brașov.

Cutia milei este destinată persoanelor aflate în dificultate, care au nevoie de sprijin, iar sustragerea banilor donați reprezintă un comportament sancționat de lege, au mai precizat oamenii legii.

Reprezentanții poliției atrag atenția că respectarea locurilor de cult și a bunurilor altor persoane ține atât de conduită morală, cât și de respectarea normelor legale.