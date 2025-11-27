Vicepreşedintele CSM, despre avizul negativ pentru proiectul Bolojan: „Vor fi trei tipuri de pensionari în magistratură”

27-11-2025 | 14:34
Consiliul Superior al Magistraturii a dat aviz negativ pentru proiectul care crește la 65 de ani vârsta de pensionare și taie din pensiile judecătorilor și ale procurorilor.

Acest aviz este însă consultativ, așa că Executivul poate continua procedura de angajare a răspunderii. Mai întâi Guvernul trebuie să adopte proiectul într-o ședință, să îl trimită în Parlament, pentru ca aleșii să poată depune amendamente.

Vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, Claudiu Sandu, spune că, dacă vor intra în vigoare noile modificări la pensiile de serviciu, vor fi trei tipuri de pensionari în magistratură - ''pensionarii epocii Dragnea, cu o pensie mai mare decât salariul cu 20 - 25%, pensionarii din 2023, cu un salariu de suta la sută din net, şi următorii care vor munci până la 65 de ani şi vor avea pensie la jumătate''.

"Magistraţii sunt cetăţeni, ca oricare alţii, nu au avut niciodată o problemă cu ieşirea la pensie la 65 de ani, deşi ar trebui să mă întrebaţi dumneavoastră, ca cetăţean, dacă vreţi să fiţi judecat de un judecător de 65 de ani. (...) Principala problemă este această inechitate care se stabileşte prin această lege. Faţă de pensionările anterioare vor fi trei tipuri de pensionari în magistratură - pensionarii epocii Dragnea, cu o pensie mai mare decât salariul cu 20 - 25%, pensionarii din 2023, cu un salariu de suta la sută din net, şi următorii care vor munci până la 65 de ani şi vor avea pensie la jumătate. Dacă vi se pare echitabil, mie nu mi se pare, motiv pentru care ne opunem unei asemenea reglementări", a declarat jurnaliştilor Claudiu Sandu, la ieşirea de la CSM.

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a dat aviz negativ, joi, noului proiect privind reforma pensiilor magistraţilor.

Conform noului proiect, cuantumul pensiei magistraţilor va fi 55% din baza de calcul, reprezentată de media indemnizaţiilor brute din ultimii 5 ani, dar nu mai mult de 70% din ultima indemnizaţie netă. De asemenea, perioada de tranziţie până la vârsta de pensionare de 65 de ani va fi de 15 ani, calculată începând cu 1 ianuarie 2026.

Pe 13 noiembrie, la Palatul Cotroceni au avut loc discuţii pe tema pensiilor magistraţilor, cu participarea preşedintelui Nicuşor Dan, a liderilor coaliţiei de guvernare şi reprezentanţilor judecătorilor şi procurorilor, discuţii care au înregistrat însă un eşec.

Magistraţii solicitau ca pensia lor să fie aproape la acelaşi nivel cu ultimul salariu încasat, în timp ce premierul Ilie Bolojan a insistat ca pensia să nu fie mai mare de 70% din ultimul salariu net încasat.

Proiectul iniţial al reformei pensiilor magistraţilor a fost declarat neconstituţional de CCR pe 20 octombrie, prin votul a cinci judecători - Cristian Deliorga, Gheorghe Stan, Bogdan Licu, Mihai Busuioc şi Mihaela Ciochină. Motivul invocat de cei cinci judecători este că Guvernul nu a solicitat, în intervalul de timp prevăzut de lege, aviz de la CSM, chiar dacă acesta este consultativ.

Sursa: Agerpres

Etichete: pensii, CSM,

Dată publicare: 27-11-2025 13:53

Ministrul Transporturilor, Ciprian Şerban, a anunţat că încă 13 kilometri din Autostrada Moldovei sunt daţi în circulaţie, iar de la Bucureşti la Focşani se va putea circula doar pe autostradă, pe o distanţă de 210 kilometri.

