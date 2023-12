Veste usturătoare: e criză de ceapă la nivel mondial. Producția din România, grav afectată

Efectele se simt și în România, unde mâncăm foarte multă ceapă adusă din alte țări. Un kilogram costă acum și de trei ori mai mult decât anul trecut.

Ceapa este cea mai comună legumă de pe Pământ și a reușit performanța de a face parte din aproape toate bucătăriile lumii. Și-a găsit loc în tocănițe, ciorbe, salate dar chiar și în deserturi. Și nici nu este de mirare. Se estimează că mica legumă este în topul celor mai utilizate ingrediente în rețetele din toată lumea.

Crudă, înăbușită, călită sau caramelizată, ceapa dă mâncărurilor acea savoare care o face imposibil de înlocuit dacă vrem să îi păstrăm dulceața și, totodată, iuțeala specifică. Pe piață există mai multe tipuri însă la noi cea mai cautată este ceapa diamant.

Adrian Alexe, proprietarul unui restaurant: „Noi la asta o folosim. La tocănițe, ciulama, sosul de ostropel. Are o umiditate mai mare, prin urmare are și o cantitate de zahăr mai mare, se caramelizează mai ușor. Și dă mâncării un gust dulce, nu iute. Pe când ceapa asta comună, galbenă, este ceva mai iute, are un gust mai intens, nu e atât de dulce. Pe asta o folosim când vrem să facem o mâncare mai iute”.

Efectele se simt și în România

Gina Bradea, vlogger culinar: „Nu vă zgârciți la ceapă! Pur și simplu! O mâncare gustoasă se face cu legume proaspete din belșug. De ce ne amintim cu drag de mâncărurile care se făceau la țară de părinți și bunici? Pentru că nu se zgârceau la legume. 100 de grame de ceapă conțin doar 40 de calorii. Ceapa dă dulceață mâncării”.

Deși la prima vedere pare un ingredient banal, ușor de găsit, ceapa ridică probleme serioase în multe țări de pe glob. În ultimul an preţurile au crescut vertiginos, în special pentru că seceta a diminuat serios producția. În aceste condiții, unele state, precum Maroc, Turcia sau India au ajuns să interzică exporturile pentru a-şi asigura necesarul. Iar în Filipine un kilogram de ceapă a ajuns să coste chiar mai mult decât un kilogram de carne.

Efectele se simt și în România, mai ales pentru că, de la un an la altul, depindem tot mai mult de importuri. Producția de ceapă românească scade văzând cu ochii și a ajuns anul trecut la 263.000 de tone, față de 370.000 de tone în 2020. Ceapa este o legumă pretențioasă care are nevoie de multă apă, dar și de condiții speciale de depozitare, ca să reziste tot anul. Pentru că nu avem nici sisteme de irigații, nici depozite rămânem fără ceapă iarna. Fix în perioada în care se gătește cel mai mult acasă.

Irinel Crăciun, inginer agronom: „Aceasta vine din lipsa spațiilor de depozitare. Ca să le construiești din fonduri proprii, fără nicunun sprijin, sunt niște costuri imense. Și aici vine și lipsa acestui articol în anumite perioade din an decembrie, ianuarie, februarie, martie. Chiar și aprilie. Pentru că cealaltă cultură, pe care noi o numim ceapă cu trecere peste iarnă, poate fi recoltată cel mai devreme la 15 iunie”.

În piețe și în magazine, un kilogram de ceapă a ajuns să coste, în medie, 6 lei, asta în condițiile în care acum un an prețul era și de trei ori mai mic. Ceapa roșie este și mai scumpă. Costă peste 10 lei kilogramul.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 12-12-2023 19:45