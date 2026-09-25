Proiectul va fi dezbătut în şedinţa de miercuri a Consiliului General al Capitalei, potrivit Agerpres.

Prin activitate de aprovizionare se înţelege transportul, livrarea, încărcarea sau descărcarea mărfurilor ori bunurilor destinate operatorilor economici, instituţiilor sau altor persoane juridice.

Prin activitate de curierat se înţelege colectarea, transportul şi livrarea coletelor, documentelor sau bunurilor, desfăşurată contra cost ori în interesul activităţii proprii.

Vor fi exceptate deplasările autovehiculelor utilizate pentru: intervenţiile serviciilor de urgenţă şi de ordine publică; îndeplinirea atribuţiilor structurilor din sistemul de apărare, ordine publică şi securitate naţională; intervenţiile tehnico-edilitare necesare remedierii unor avarii, incidente sau situaţii de urgenţă efectuate de operatorii serviciilor de utilităţi publice; transportul medicamentelor, produselor sanguine, organelor, ţesuturilor şi celulelor de origine

umană destinate transplantului, al materialelor sanitare şi al consumabilelor medicale necesare pentru intervenţii sau tratamente urgente; prestarea serviciilor de catering, precum şi transportul produselor alimentare perisabile, refrigerate sau congelate, efectuat cu vehicule frigorifice.

Conducătorul autovehiculului va avea obligaţia de a prezenta, la solicitarea agentului constatator, documentele din care să rezulte natura transportului şi încadrarea acestuia în una dintre situaţiile menţionate.

Nerespectarea interdicţiei constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 la 5.000 de lei. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se va realiza de către poliţiştii locali. Hotărârea ar urma să intre în vigoare la data de 1 ianuarie 2027.

Potrivit referatului de aprobare, Municipiul Bucureşti este un oraş foarte aglomerat, cu trafic intens, care este în mare măsură influenţat atât de activităţile de aprovizionare cât şi de cele de colectare a deşeurilor, activităţi care sunt realizate de principiu cu autovehicule cu gabarit mediu şi mare.

"Prin urmare, una din măsurile necesare pentru creşterea fluenţei circulaţiei este reglementarea unor categorii de participanţi la trafic, care prin activitatea prestată necesită opriri şi staţionări dese, ale căror activităţi se pot efectua în intervale orare care nu se suprapun orelor cu trafic de vârf, respectiv, categorii de autovehicule care desfăşoară activităţi de aprovizionare, activităţi de curierat şi activităţi specifice de salubrizare", prevede documentul.

În referatul de aprobare este invocat exemplul altor municipii (Cluj, Timişoara, Sibiu, Craiova, Satu Mare, Oradea, Constanţa, Braşov) care folosesc, pentru anumite zone, ferestre orare sau restricţionări temporale, evitând astfel fluxurile logistice din orele de vârf.