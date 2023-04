Vijelia a pus stăpânire pe întreaga țară. Copacii căzuți au distrus mai multe mașini în Capitală. În Timiș a răsturnat un TIR

Șoferii care au avut ghinion își pot recupera banii dați pe reparații doar în instanță, dacă dau în judecată autoritățile locale.

Iarnă în toată regula în Capitală și în Ilfov

Cel mai rău a fost în Capitală și în județul Ilfov. În prima parte a zilei, pompierii au avut aproape o sută de intervenții. 57 de copaci au căzut pe drum sau direct pe mașini.

În cartierul Dorobanți, o parte din trunchiul unui arbore s-a prăbușit peste un autoturism aflat în mers. La volan se afla o femeie, care a scăpat nevătămată. 39 de mașini au fost distruse în doar câteva ore.

La prânz, vântul a bătut în Capitală cu peste 40 de km pe oră. În sectorul șase, un plop aflat în curtea unui complex privat de blocuri a fost smuls din rădăcină și a avariat nu mai puțin de patru mașini.

Proprietara unei mașini: „Are parbrizul spart, are stâlpul îndoit, paguba cea mai mare fiind că era o mașină nouă. O am de un an jumate, doi. Am CASCO și o să mă duc la CASCO”.

Proprietarul unei mașini: „Domnii de dincolo au săpat groapa până la marginea copacilor și mașina mea era acolo și a căzut pe mașină. Sunt grave pagubele. Nu-mi dau seama acum. Am scos-o de sub copac, să văd. Văd că pot să pornesc motorul. Asta e bine. Dacă pot să umblu la capotă, voi vedea”.

Reporter: Cum s-a întâmplat?

Inginerul de șantier: „A bătut vântul, a căzut copacul”.

Reporter: Oamenii spun că au fost săpăturile prea aproape de copaci.

Inginerul de șantier: „Nu. Sunt bătrâni și trebuie duși, iar celălalt trebuie dat și el jos. O să stăm de vorbă. Cu tot ce putem”.

Reporter: Va despăgubi cumva proprietarul oamenii?

Inginerul de șantier: „Posibil că da, nu mă bag în chestiile astea că mă depășesc”.

În astfel de situații, răspunderea este a proprietarului terenului, fie că vorbim de un domeniu public sau privat. Dacă acesta are o asigurare facultativă cu componentă de răspundere civilă generală, victima poate fi ușor despăgubită, dar prea puțini încheie astfel de asigurări și, adesea, se ajunge în instanță, iar vinovatul plătește ulterior atât cheltuielile de judecată, cât și despăgubirile.

Marius Epure, broker de asigurări: „Soluția pentru a ne proteja de aceste efecte ale fenomenelor atmosferice este asigurarea facultativă, fie că vorbim de bunuri mobile, fie că vorbim de bunuri imobile, proprietăți, locuințe și așa mai departe. Multă lume consideră că dacă are RCA, poate să-și repare mașina ca urmare a unui eveniment de genul acesta, pe RCA. Nu se poate. RCA-ul este o poliță de răspundere civilă față de terți. Chiar dacă există decontarea directă, pe poliță RCA nu e acoperită o eventuală daună de genul căderii unui arbore. Deci, concluzia este că păgubitul, dacă nu are o asigurare facultativă, trebuie să se îndrepte în instanță împotriva proprietarului terenului respectiv”.

Radu Mihaiu, primarul sectorului 2: „Este foarte important ca toți cetățenii să înțeleagă că autoritatea publică poate plăti daune doar în urma unei decizii judecătorești. Asta înseamnă pentru cetățean că are două opțiuni: fie are asigurare CASCO, fie care să-i asigure aceste reparații, urmând ca asigurătorul să se îndrepte împotriva primăriei, fie cetățeanul se îndreaptă împotriva primăriei și, în urma unui proces, se pot recupera acești bani, pentru că de foarte multe ori nu este foarte clar din vina cui a căzut acel copac”.

În Timiș, rafalele au doborât un TIR plin cu marfă

Vântul a bătut cu putere și în Timiș, unde rafalele au doborât un TIR plin cu marfă. 17 ore a fost blocat Drumul Național spre Vama Jimbolia.

Ca să vă faceți o idee cât de tare a suflat vântul în vestul țării, camionul cu două remorci încărcate cu frigidere, a fost pur și simplu răsturnat de rafalele de vânt pe șosea. În Timiș, viteza maximă a vântului a fost 70 de kilometri la oră.

Alte cinci camioane au rămas blocate în zonă, pentru că nu aveau pe unde să treacă.

Șofer: „Probabil și colegul sârb, de asta s-a răsturnat. Probabil nu era încărcat suficient. Când ești gol, e pericol mare”.

În Vâlcea, un om și-a văzut moartea cu ochii

În Vâlcea, un bărbat de 76 de ani din Drăgășani și-a văzut moartea cu ochii, după ce a încercat să traverseze cu mașina un pârâu umflat. Mașina a fost răsturnată de torenți, iar șoferul aruncat pe mal.

La Câineni, tot din cauza ploilor, bucăți de stâncă s-au desprins de pe versant și au acoperit un sens de mers, pe Drumul Național 7.

La Sibiu a nins abundent și trei copaci încărcați de zăpadă au căzut pe aleile Muzeului Astra din pădurea Dumbrava. Din fericire, la aceea oră nu erau vizitatori în preajmă. Unul dintre arbori a avariat o țeavă de gaz și o bucată dintr-un gard.

