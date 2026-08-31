Dar, cum se întâmplă la noi, unii turiști au ignorat avertismentul și s-au aventurat în mare.

La Eforie Nord, salvamarii au intervenit de nenumărate ori să-i aducă la mal pe cei care și-au pus viața în pericol și au intrat în apă.

A fost o zi dificilă pentru salvamarii din sudul litoralului. Curenții au fost puternici, iar valurile au depășit pe alocuri un metru.

Salvamarii au intervenit de mai multe ori

Corespondent PROTV: „De aproape două săptămâni, steagul roșu este arborat pe plajele din sudul litoralului, iar turiștii sunt avertizați să nu intre în apă. Deși vremea este bună pentru plajă, marea rămâne periculoasă, iar salvamarii îi îndeamnă pe oameni să le respecte indicațiile.”

La Eforie Nord, mulți turiști au ignorat steagul arborat și au intrat în apă.

Claudiu Popescu, salvamar Eforie Nord: „Am avut în jur de 6 intervenții, din care două în stare critică. Am avut o altercație cu un domn în vârstă care a fost semnalat și avertizat că se îndreaptă spre curent. A fost chemat la mal, i s-a spus verbal, dar nu a înțeles. A tot continuat să intre în apă, nu am avut ce să facem și am apelat la domnii de la poliție să ne ajute.”

Un bărbat a fost luat de curenți

Printre cei care au avut nevoie de ajutor a fost și un bărbat din Mehedinți. A intrat în mare cu salteaua, deși fusese avertizat anterior de salvamari să rămână pe mal.

Reporter: „Cum a fost intervenția? Dificilă?”

Valentin Stoian, salvamar: „A fost dificilă pentru că era foarte în vârstă, foarte corpolent, foarte greu, dar am reușit să ajung cu el în siguranță la mal. A fost pe saltea, el a spus că nu a simțit când l-a tras curentul. L-am avertizat să iasă din zona aia, nu a vrut să iasă. A căzut de pe saltea, salteaua i-a fost luată în câteva clipe de curenți, a început să se panicheze, l-am văzut la timp și am intervenit.”

Tot pe plaja din Eforie, un alt bărbat de 54 de ani a fost scos din valuri de către salvamari, după ce a fost luat de curenți.

Duminică, în Jupiter, un alt bărbat, de 60 de ani, a fost salvat în ultimul moment de salvamari. Pentru că era în stare gravă, echipajul medical l-a dus la spital.

Marea ar putea deveni mai sigură

Reporter: „Se simt curenții și aici la mal?”

Femeie: „Se simt, inevitabil. Dacă stai în apă, numai vezi că te duce într-o parte sau alta, fără să realizezi. Riscurile sunt. De când am venit este numai așa, steag roșu.”

Bărbat: „Da, sunt valuri foarte mari. Au fost foarte multe cazuri cu pierderi de vieți omenești.”

În funcție de evoluția curenților și a valurilor, marți ar putea fi arborat steagul galben, semn că turiștii sunt sfătuiți să fie prudenți atunci când intră în apă.