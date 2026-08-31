Corespondent Știrile PRO TV: „Bărbatul este viceprimar în localitatea Stejari. Conducea în timpul nopții prin comună când a pierdut controlul volanului, a lovit mai multe capete de pod și a distrus câteva garduri. Nu a anunțat însă autoritățile și a mers acasă. Pentru că nu s-a simțit bine, a ajuns în cele din urmă la spital, unde a spus însă că ar fi căzut prin curte și că are nevoie de îngrijiri. Între timp, informații despre accidentul viceprimarului au apărut pe rețele de socializare, postate de localnici, așa că poliția a deschis o anchetă. Au descoperit că mașina cu pricina fusese luată cu un tractor și dusă la un service auto, pentru reparații. Testele au arătat că bărbatul de 35 de ani nu băuse înainte de accident. Viceprimarul este anchetat pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului. În plus, și cel care a mutat mașina este cercetat, pentru că a modificat urmele unui accident.”