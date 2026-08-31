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În satul Bărticești de lângă Roman, mai mulți localnici au auzit duminică seară țipetele fetei de 22 de ani. Oamenii au ieșit în stradă, iar victima era deja în agonie.

Andreea Mihăilă, localnică: „Deodată s-a auzit un răcnet şi au început câinii să latre. Băiatul a fugit la poartă. A zis mama, vezi că se vede un picior de fată şi sânge la vecinul pe gard, hai amândoi. Era fata căzută acolo plină de sânge”.

Irina Butnariu, localnică: „A venit băiatul şi mi-a spus, mamă, tată, e ceva aici”.

Era ultima zi de lucru a Andreei. Fata era studentă la Drept în Iași și muncea acasă, sezonier, în vacanță. Duminică seară abia ieșise din pizzeria unde lucra, tocmai ca să îl intâlnească pe fostul iubit. El îi ceruse insistent să stea de vorbă. Însă, când a văzut-o pe fată, a atacat-o brutal. Scenele îngrozitoare au fost surprinse de camerele de supraveghere.

Andreea Mihăilă, localnică: „Se vede cum o înjunghie. El a fost parcat aici aproximativ o oră, a aşteptat o oră, apoi se vede cum coboară şi o înjunghie de foarte multe ori. Ea totuşi se ridică mai face câţiva paşi”.

Corespondent Pro TV: „O ambulanță a preluat-o și a dus-o la spital, dar acolo a murit la scurt timp, din cauza rănilor grave, făcute cu un cuțit”.

Anchetatorii au pornit în căutarea tânărului. L-au găsit în scurt timp, la marginea localității Pildești, la 11 kilometri distanță. Tânărul, suboțifer în cadrul ISU Neamț, își luase viața.

Părinții Andreei spun că fata lor și cel care i-a luat viața, se despărțiseră la începutul verii, din cauza lui, după o relație de șase ani.

Mama vitregă a tinerei ucise: „Întotdeauna zicea că se comportă cam ciudat cu ea. Că de ce vorbeşte, că de ce vorbeşte cu celălalt, că de ce vorbeşte cu băieţii ăia, că de ce serveşte băieţii ăia. Odată ce îi interzicea, să nu vorbească cu nimeni, normal că era gelos”.

Dumitru Gherghel, tatăl tinerei ucise: „A venit în casa mea, a dormit în casa mea”.

Cazul a fost preluat de Parchetul Militar de pe lângă Tribunalul Militar Iași.