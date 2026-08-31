Proiectul a fost finanţat cu peste 100 de milioane de lei fără TVA, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, scrie NEws.ro.

În cadrul proiectului au fost executate atât lucrări de corectare a torenţilor, precum baraje, praguri, traverse, canale, cât şi lucrări de ameliorare a terenurilor degradate, prin împăduriri, înierbări şi construirea de gărduleţe de nuiele, pentru atenuarea scurgerilor de pe versanţi.

Potrivit sursei citate, cele 19 obiective de investiţii din cadrul proiectului finanţat cu 109,56 milioane lei, fără TVA, prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, în baza contractului semnat cu Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, în calitate de coordonator de reformă şi investiţii, se află în fondul forestier proprietatea publică a statului, administrat de Romsilva, în judeţele Bacău, Buzău, Suceava, Neamţ, Hunedoara, Prahova, Vâlcea şi Vrancea.

Proiectul reduce riscul de inundații

Obiectivul principal al proiectului este reducerea riscului de inundaţii în zonele cu risc de formare a viiturilor torenţiale.

„În cadrul proiectului au fost executate atât lucrări de corectare a torenţilor, precum baraje, praguri, traverse, canale, cât şi lucrări de ameliorare a terenurilor degradate, prin împăduriri, înierbări şi construirea de gărduleţe de nuiele, pentru atenuarea scurgerilor de pe versanţi”, precizează specialiştii Romilva.

Conform aceleiaşi surse, în urma acestei investiţii, au fost restaurate albii torenţiale pe o lungime de 42,51 kilometri, au fost refăcute 26 de structuri deteriorate de reţinere a aluviunilor, au fost realizate 203 construcţii noi aluvionare, din care 58 prevăzute cu scări pentru peşti, au fost împădurite 11,1 hectare, au fost realizate gărduleţe de nuiele cu o lungime de 1.382 metri, au fost realizate înierbări pe 2,19 hectare şi garnisaje pe o lungime de 1.885 metri pătraţi, toţi indicatorii proiectului fiind realizaţi. De asemenea, în urma refacerii structurilor deteriorate, 21 din structurile existente refăcute au fost prevăzute cu scări pentru peşti.

Investiția a refăcut albiile torențiale

Lucrările de corectare a torenţilor diminuează undele de viitură din zonele montane, reţin aluviunile, protejează fondul forestier, infrastructura de transport şi comunităţile din aval, prin reducerea riscului de inundaţii, explică sursa citată.

Regia Naţională a Pădurilor – Romsilva administrează 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului, circa 48% din pădurile ţării, şi asigură servicii silvice pentru aproximativ un milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate. Toate pădurile proprietatea publică a statului deţin certificarea managementului forestier în standard internaţional.