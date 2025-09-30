Valoarea tichetelor de creșă crește în octombrie la 710 lei. Măsura încurajează părinții să revină mai repede la serviciu

Începând din octombrie ar urma să crească valoarea tichetelor de creșă, de la 670, la 710 lei.

Tichetele sunt suportate integral de angajator. Acest sprijin este acordat salariaților care nu beneficiază de concediul și de indemnizația pentru creșterea copilului, până la 2 ani, sau până la 3, în cazul celor cu dizabilități.

Măsura vrea să îi încurajeze pe părinți să se întoarcă mai repede la serviciu.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













