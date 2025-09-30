Valoarea tichetelor de creșă crește în octombrie la 710 lei. Măsura încurajează părinții să revină mai repede la serviciu

Stiri actuale
30-09-2025 | 20:01
Începând din octombrie ar urma să crească valoarea tichetelor de creșă, de la 670, la 710 lei.

Știrile PRO TV

Tichetele sunt suportate integral de angajator. Acest sprijin este acordat salariaților care nu beneficiază de concediul și de indemnizația pentru creșterea copilului, până la 2 ani, sau până la 3, în cazul celor cu dizabilități.

Măsura vrea să îi încurajeze pe părinți să se întoarcă mai repede la serviciu.

Femeie de 22 de ani, condamnată la închisoare pentru abuz „sadic” asupra a 21 de bebeluși în creșe
Femeie de 22 de ani, condamnată la închisoare pentru abuz „sadic” asupra a 21 de bebeluși în creșe

O îngrijitoare de creșă, în vârstă de 22 de ani, a fost condamnată la opt ani de închisoare după ce a fost găsită vinovată de abuzul „sadic” asupra a 21 de bebeluși, inclusiv prin ciupirea și împingerea copiilor, dar și prin lovire, scrie The Guardian. 

Un bunic a plecat acasă cu alt copil, de la o creșă din Australia: „purta pantaloni scurți și era un domn mai în vârstă
Un bunic a plecat acasă cu alt copil, de la o creșă din Australia: „purta pantaloni scurți și era un domn mai în vârstă"

Un bunic a luat acasă, din greșeală, un alt copil, de la o creșă din Sydney, Australia. Alarma a fost dată de rudele copilului care lipsea din instituție când au venit să-l preia.

O educatoare este acuzată că ar fi agresat 23 de copii: „Eram dependentă de cannabis și de vape-uri”
O educatoare este acuzată că ar fi agresat 23 de copii: „Eram dependentă de cannabis și de vape-uri”

O îngrijitoare de la o creșă Montessori, acuzată că a rănit în mod deliberat zeci de copii aflați în grija sa, a declarat în fața instanței că era dependentă de cannabis și de vape-uri în acea perioadă și că „se enerva” dacă nu putea fuma.

