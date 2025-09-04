Un bunic a plecat acasă cu alt copil, de la o creșă din Australia: „purta pantaloni scurți și era un domn mai în vârstă"

04-09-2025 | 21:51
creșă
Un bunic a luat acasă, din greșeală, un alt copil, de la o creșă din Sydney, Australia. Alarma a fost dată de rudele copilului care lipsea din instituție când au venit să-l preia.

Bărbatul a venit luni după-amiază să își ia nepotul de la First Steps Learning Academy, arată BBC. Dar, din greșeală, a luat acasă un alt copil, care dormea într-o cameră întunecată.

Greșeala a fost descoperită abia când mama copilului a ajuns la creșă și a constatat că băiețelul ei de un an nu era acolo. Nu pot explica sentimentul", a declarat ea.

Nu mi-au putut spune numele [bărbatului], nu mi-au putut spune cine era, nu mi-au putut spune pe cine trebuia să ia. Nu mi-au putut spune cum arăta, în afară de faptul că purta pantaloni scurți și era un domn mai în vârstă", a explicat mama, sub protecția anonimatului.

Ca parte a protocoalelor de siguranță, centrele de îngrijire a copiilor nu permit ca aceștia să fie preluați de altcineva decât de părinții, tutorii sau îngrijitorii recunoscuți.

Femeia consideră însă că bunicul nu este de vină: Nu suntem supărați pe el - noi dăm vina pe grădiniță."

Soția bătrânului a declarat pentru Sydney Morning Herald că soțul ei a fost „devastat" și și-a „asumat greșeala": Când și-a dat seama, a fugit cât a putut de repede înapoi cu copilul", a spus ea.

Un lucrător  fost concediat

First Steps a declarat pentru BBC că lucrătorul implicat în incident a fost demis:Ne cerem sincer scuze familiilor direct implicate în acest incident profund supărător, care însă este izolat", a declarat directorul creșei, Trisha Hastie.

Instituția a consolidat de atunci procedurile pentru „a se asigura că acest lucru nu se va mai întâmpla niciodată" a mai spus directoarea.

O anchetă este în curs de desfășurare cu privire la „incidentul profund îngrijorător și grav", au declarat reprezentanții New South Wales Early Childhood Education and Care Regulatory Authority.

Incidentul survine într-un moment de sensibilizare crescută a opiniei publice cu privire la siguranța în centrele de îngrijire a copiilor din Australia. Luna trecută au fost anunțate noi modificări legislative menite să îmbunătățească standardele de siguranță.

Sursa: BBC

Dată publicare: 04-09-2025 21:51

