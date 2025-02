„Rețeaua” Potra, la parchet. 15 persoane din anturajul mercenarului, chemate să dea explicații în fața procurorilor

Parchetul General a făcut ieri percheziții ample în 5 județe. În urma descinderilor, în locuința lui Horațiu Potra a fost găsit, în podea, un seif cu un milion și jumătate de dolari înăuntru.

27 de persoane au fost vizate în total de percheziții. Printre cei aduși în fața procurorilor s-a numărat și Marin Burcea - fost luptător în Legiunea Străină, poreclit „Lunetistul”. Burcea, suspect acum în dosar, este garda de corp a lui Călin Georgescu și îl însoțește pe acesta peste tot.

La Parchetul General a ajuns și Eugen Sechilă, un apropiat al fostului candidat la prezidențiale. El este doar martor în această amplă anchetă.

De altfel, pe tot parcursul nopții au fost audieri la Parchetul General. Gruparea condusă de Horațiu Potra a fost principala vizată de percheziții. Procurorii au documentat mai multe legături ale lui Potra cu Rusia și organizația paramilitară Wagner. În septembrie anul trecut, Potra a zburat cu un avion de la Moscova la Dubai și a ajuns în Piața Roșie.

La percheziții, în podeaua casei lui Potra, procurorii au găsit - turnat în beton, camuflat sub dușumea - un seif cu un milion și jumătate de dolari. De asemenea, ar fi fost găsite documente contabile care indică faptul că Horațiu Potra ar avea peste 6 milioane de dolari cash.

Într-o altă casă, în care stă fiul lui Potra, Dorian, anchetatorii au găsit arme și muniție. Deși era vizat de aceste percheziții, Horațiu Potra nu a fost acasă, pentru că de o bună bucată de vreme el este plecat din țară. Mai mult, fostul membru al Legiunii Străine a refuzat să comenteze suspiciunile ce planează asupra sa.

Vizată de percheziții a fost și o femeie care are legături cu armata cecenă

Vizată de percheziții a fost și Dorina Mihai, care are afaceri cu Marin Burcea, „Lunetistul” care îi oferă protecție lui Călin Georgescu. Dorina Mihai - spun anchetatorii - este o femeie cu o conexiune cu Federația Rusă, care și-a afișat de-a lungul timpului o admirație deschisă pentru lideri de rang înalt ai Rusiei.

Pe Facebook, Dorina Mihai are ca poză de profil o imagine cu colonelul Zamid Aliyevich Chalaev, comandantul Regimentului „Akhmat Kadyrov” - o unitate cecenă implicată în asaltul asupra orașului Mariupol.

În 2015, Dorina Mihai i-a urat public „La mulți ani” lui Vladimir Putin, iar anul acesta ministrului rus de externe, Serghei Lavrov. Recent, Dorina Mihai a fost surprinsă în Dubai în compania unor membri ai forțelor speciale cecene, care luptă sub comanda lui Ramzan Kadîrov.

Aceasta ar fi făcut o vizită și în Cecenia, de unde a publicat pe rețelele sociale mai multe imagini în care apare alături de lideri ai armatei cecene.

Audieri maraton la Parchetul General

După perchezițiile de miercuri, dar și după audieri, a venit momentul nopții, în care mai multe persoane vizate de percheziții au fost aduse, rând pe rând, aici, la Parchetul General, unde au fost puse sub învinuire. De altfel, între cei care au trecut pragul Ministerului Public s-au aflat, pe de o parte, Eugen Sechila, cunoscut apropiat al lui Călin Georgescu. El a fost pus sub învinuire, are calitatea de suspect în acest dosar. În schimb cel considerat a fi aghiotantul fostului candidat la prezidențiale, Marin Burcea, și-a păstrat statutul de martor în această investigație. Nu e clar dacă asta pentru că ar fi acceptat să coopereze cu anchetatorii și să ofere informații prețioase.

Însă investigația propriu-zisă și audierile continuă, mai ales că joi dimineață au fost aduși, în marea lor majoritate cu mandate, însoțiți de polițiști sau jandarmi, alți 15 suspecți posibili. Sunt oameni din anturajul lui Horațiu Potra, spun surse apropiate de anchetă, care trebuie să dea explicații în legătură cu suspiciuni ce planează asupra lor.

Mai ales că la perchezițiile făcute ieri la media și pe lângă sumele acelea fabuloase de bani, care, spun surse din anchetă, au fost contabilizate undeva la 3 milioane de dolari, a fost descoperit un adevărat arsenal militar 30 de grenade defensive și ofensive, pistoale-mitralieră, lansator de grenadă, dar și materiale explozive. Ori, din acest punct de vedere, ancheta a Parchetului General trebuie să românească pe deplin ce anume făceau acești posesori de material militar cu aceste arme și muniții, pentru ce le dețineau acasă, dacă le dețineau sau nu în mod legal.

Iar pe de altă parte, ancheta Parchetului General vizează și eventuale implicări în alte acțiuni considerate a fi nelegale. Așadar, se anunță o nouă zi plină de audiere aici, la Parchetul General, pentru cei 15 suspecți. Au fost solicitați, de altfel, avocați din oficiu pentru unii dintre ei, așa încât e de văzut la sfârșitul zilei dacă împotriva lor va fi începută urmărirea penală sau nu. Poate chiar vor fi reținuți.

