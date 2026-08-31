Un raport al organizației Salvați Copiii indică lipsa educației medicale și accesul dificil la servicii gratuite pentru o parte a populației.

Harta mortalității neonatale, cu județele Covasna, Tulcea, Satu Mare și Dolj pe primele locuri, coincide, în mare măsură, cu cea a sarcinilor fără monitorizare medicală.

Prima zi de viață a fost scena unei lupte crâncene pentru această fetiță cu inima bolnavă. Mama a ajuns prima dată la maternitate cu câteva zeci de minute înainte să o aducă pe lume. Prima ecografie a copilei a pus imediat în alertă echipa de medici.

Corina Ion, medic specialist obstetrică-ginecologie: „Din păcate, sunt mai multe cazuri decât vă puteți imagina de paciente complet neinvestigate. Majoritatea nu au o educație medicală suficientă cât să știe că gravidele sunt asigurate pe timpul sarcinii.”

Doar că în mediul rural și în zonele izolate, consultațiile gratuite la ginecolog sunt greu accesibile. Medicii recomandă cel puțin trei seturi de analize de sânge și două ecografii. Chiar și în orașele mari, investigațiile, care se fac gratuit doar în limita plafonului lunar, ajung să fie amânate dincolo de perioada optimă, dacă femeia nu le poate achita din buzunar.

Corespondent Știrile PRO TV: „880 de bebeluși născuți anul trecut în România n-au apucat să se bucure de copilărie. Principalele cauze ale decesului la naștere sau în primele 30 de zile după sunt infecțiile transmise de la mamă la făt în timpul sarcinii sau al travaliului și malformațiile congenitale grave. Majoritatea, ușor de găsit la o ecografie morfologică simplă.”

Rata deceselor neonatale, dublă față de media europeană, e cea mai ridicată în județele cu localități izolate și deficit de medici specialiști. Infecțiile nou-născutului se manifestă deseori fulminant, pe terenul imunității fragile a copilului.

Cele mai grave sunt gonoreea, herpesul neonatal și hepatita B și C. Descoperirea cazurilor ține de intuiția medicilor care primesc pacientele. În acest caz, gravida nu a dezvăluit că ar putea fi infectată.

Mihai Constantin Nicușor, medic specialist neonatologie: „Știam de mamă dinainte, pentru că a fost testată la internare. Nu știm ce patologie poate să aibă la naștere, e ceva necunoscut. Noi nu testăm dacă nu avem certitudinea de așa ceva.”

Știrile PRO TV au cerut Ministerului Sănătății să ne spună dacă are în plan măsuri pentru facilitarea accesului gravidelor la urmărirea sarcinii și prevenirea bolilor transmisibile. Nu am primit încă un răspuns.