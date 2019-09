Unde pot primi ajutor copiii hărțuiți pe internet. Organizațiile trag un semnal de alarmă

Organizația mondială UNICEF trage un semnal de alarmă și mai ales acum, că a început școala, este mai mult decât binevenită o campanie de avertizare a copiilor în privința pericolelor de pe internet.

Unul din trei copii este victima hărțuirii online, la nivel mondial, arată un studiu Unicef.

Reprezentanții organizației atrag atenția că adeseori copii nu știu cum să discute despre aceste agresiuni și nici cui să ceară ajutorul.

Peste 25 la sută dintre ei nu știu nici măcar că există linii telefonice gratuite, special pentru consilierea psihologică a minorilor.

Elevă: „Hărțuirea poate însemna și să te sâcâie cineva până îi dai un răspuns, până la urmă asta așteaptă de la tine."

Informarea copiilor trebuie să înceapă în primul rând în familie și apoi în școli și grădinițe, spun reprezentanții UNICEF. Nu întotdeauna însă, ei comunică dacă se confruntă cu agresiuni pe internet.

Elevă: „Pe mine chiar m-a înjurat cineva într-un joc.”



Reporter: „Adult sau copil?”



Elevă: „Cred că adolescent. Am intrat pe o hartă și s-a nimerit să fiu cu acea persoană. I-am zis că sunt minoră și că nu am voie să aud așa ceva. A zis „nu te cred” și a ieșit. Am făcut un screenshot și i-am arătat mamei."

Violeta Dascălu, directorul școlii Ferdinand I: „Vorbim cu ei ce înseamnă să postezi, să îți dai date personale, ce spune imaginea despre tine, ce vrei să demonstrezi. Ei sunt la vârsta la care au nevoie de validări, dar ar trebui să fie de la persoane autorizate, nu de la străini."

Astfel de discuții ar trebui să aibă loc cât mai des, în condițiile în care mulți copii stau zilnic pe internet.

Siguranța pe internet este o temă abordată în cadrul mai multor materii obligatorii, atât în ciclul gimnazial, cât și în licee, potrivit Ministerului Educației, unde elevii sunt informați cu privire la riscurile care pot apărea în online. Rămâne de văzut însă, cât de serios este tratat acest subiect în școli.

În România, unul din doi tineri care au apelat la telefonul copilului au fost victime ale hărțuirii pe internet, iar peste 77 la sută dintre cazuri au avut loc în școli, potrivit asociației cu același nume.

Pentru ca fenomenul să se reducă este foarte bine ca elevii să fie învățați să discute despre situațiile prin care trec.

Pieter Bult, reprezentantul asociației UNICEF în România: „Facem un apel către guvern, către organizațiile guvernamentale și în sectorul privat, să facă mai mult pentru a-i proteja pe copii în online. În special, să fie prioritizată ca o problemă și apoi să se treacă la acțiune începând de la legi, politici, programe prin care să abordeze problema. Facem un apel și către Ministerul Educației să promoveze mai mult în școli ideea de abilități de viață, pentru că problemele nu vor fi recunoscute dacă ei nu vorbesc și nu știu cum să confrunte această problemă."

Un studiu recent al organizației arată că peste 25 la sută dintre copii nu știu că există linii speciale la care pot cere ajutor, dacă le este teamă să discute cu părinții.

Și alte ONG-uri dezvoltă programe de informare.

Teodora Stoica, coordonator pentru siguranță online Salvați Copiii: „Acest fenomen este unul permanent, unul anonim și poate provoca în mulți dintre ei frică, însingurare, teamă. Am dezvoltat cursul de pregatire, „folosirea sigură și creativă și utilă a internetului”, care se desfășoară în toată țara. Salvați Copiii pune la dispoziția copiilor și a părinților o linie specializată de consiliere, unde pot apela când au această nevoie, pot intra pe ora de net.ro și găsesc acolo informații."

Din păcate, programul CRED, despre modernizarea învățământului românesc, prin care vor fi instruiți 55 de mii de profesori și învățători, nu prevede și cursuri despre prevenirea hărțuirii în mediul online.

