Erau plecați cu cortul pe Transalpina, însă părinții nu au mai reușit să ia legătura cu ei de miercuri după-amiază, așa că au cerut ajutorul autorităților.

Corespondent PRO TV: „Din fericire, căutările s-au încheiat cu bine. Cei doi au fost localizați la o cabană. Proprietarul acesteia a văzut fotografiile distribuite de polițiști și le-a spus ce se întâmplă. Soții și-au sunat imediat părinții și au explicat că o perioadă s-au aflat într-o zonă fără acoperire pentru telefonia mobilă. Alerta a fost dată după ce tatăl femeii a sunat la 112 și a anunțat că nu mai reușește să își contacteze fiica și ginerele de 24 de ore. În timpul verificărilor, anchetatorii au refăcut traseul celor doi și au stabilit, pe baza imaginilor de pe camerele de supraveghere, că aceștia trecuseră prin Călan, iar apoi prin municipiul Hunedoara, unde au fost surprinși în parcarea unui hypermarket. Autoritățile le recomandă celor care aleg să meargă pe munte să își planifice cu atenție traseul și să își anunțe familia sau apropiații unde merg și la ce oră estimează că se vor întoarce. De asemenea, este important să verifice prognoza meteo înainte de plecare și să aibă echipamentul potrivit. Astfel de măsuri simple pot evita situațiile în care echipele de intervenție sunt mobilizate doar pentru că turiștii ajung în zone fără semnal și nu mai pot fi contactați.”