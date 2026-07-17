Bărbatul a fost scos cu forța după ce a acroșat o mașină a Poliției și s-a încuiat apoi în cabină. Atenție, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional.

Scena violentă s-a petrecut când poliștii au vrut să discute cu șoferul de 53 de ani. Bărbatul a refuzat să coboare din cabină, ba chiar a aruncat în agenți cu diverse obiecte și a amenințat că-şi face rău cu un cuțit.

Într-un final, bărbatul a fost imobilizat și scos cu greu din vehicul. Era complet dezbrăcat și avea răni superficiale la antebrațe.

El a fost transportat la spital, unde i-au fost recoltate probe biologice. Nu consumase alcool, nici droguri, spun polițiștii.

Agenţii au vrut să-l oprească în trafic, pentru că patronul firmei la care lucra a anunţat că şoferul are un comportament ciudat - şi-a schimbat traseul şi nu mai răspunde la telefon. Însă bărbatul a refuzat să se conformeze semnalelor poliţiei.

În timpul audierilor, nu a reușit să dea o explicație pentru cele întâmplate, spun surse judiciare.

El ar putea fi supus unei examinări psihiatrice, deşi avea actele în regulă, ceea ce înseamnă că a efectuat controlul psihologic anual, impus şoferilor profesionişti.