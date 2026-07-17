Corespondent Știrile PRO TV: „În imaginile filmate de un trecător, aseară, pe faleza Dunării din Galați, se vede cum o autospecială de poliție pornește semnalele acustice și luminoase pentru a-i opri pe tinerii de pe trotinetă. Vehiculul, însă, își continuă deplasarea, iese de pe stradă și se îndepărtează pe trotuar, pe lângă un parc. Cei care au filmat aceste scene s-au distrat copios. În cele din urmă, potrivit reprezentanților IPJ Galați, agenții au reușit să îi prindă. Tânărul de 16 ani care conducea trotineta electrică a fost amendat cu 1.730 de lei, pentru că nu purta vestă reflectorizantă și pentru că transporta o altă persoană, de asemenea minoră. Conform polițiștilor, de la începutul anului, numai în Galați au avut loc 33 de evenimente rutiere în care au fost implicate trotinete electrice.”
Urmărire neobișnuită în Galați. Polițiști filmați când fug cu mașina după doi adolescenți pe trotinetă. VIDEO
O urmărire mai puțin obișnuită a avut loc pe faleza Dunării din Galați. Un echipaj de poliție a pornit în viteză după o trotinetă pe care se aflau doi tineri, un băiat și o fată, care nu au oprit la semnalele agenților.
Sursa: ProTV
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