Corespondent Știrile PRO TV: „În imaginile filmate de un trecător, aseară, pe faleza Dunării din Galați, se vede cum o autospecială de poliție pornește semnalele acustice și luminoase pentru a-i opri pe tinerii de pe trotinetă. Vehiculul, însă, își continuă deplasarea, iese de pe stradă și se îndepărtează pe trotuar, pe lângă un parc. Cei care au filmat aceste scene s-au distrat copios. În cele din urmă, potrivit reprezentanților IPJ Galați, agenții au reușit să îi prindă. Tânărul de 16 ani care conducea trotineta electrică a fost amendat cu 1.730 de lei, pentru că nu purta vestă reflectorizantă și pentru că transporta o altă persoană, de asemenea minoră. Conform polițiștilor, de la începutul anului, numai în Galați au avut loc 33 de evenimente rutiere în care au fost implicate trotinete electrice.”