Lepra a reapărut în România după mai bine de 40 de ani. Noi detalii despre cele două cazuri confirmate în Cluj-Napoca

Este alertă sanitară în Cluj, după confirmarea a două cazuri de lepră, boală care nu a mai fost semnalată în România de mai bine de 40 de ani. Este vorba despre două femei din Indonezia, care lucrau ca maseuze la un salon din oraș.

Alte două, venite din aceeași țară, sunt monitorizate. Cazurile raportate nu reprezintă o amenințare pentru populație, transmit autoritățile, care au precizat că primele măsuri de izolare au fost luate deja.

Prima tânără, confirmată joi seara cu această infecție, are 21 de ani și a venit la începutul anului în România, împreună cu sora ei cu 4 ani mai mare. În februarie, acestea s-au angajat la un salon SPA din Cluj, unde ofereau servicii de masaj.

Potrivit Ministrului Sănătății, în luna septembrie una dintre fete a mers acasă, în Indonezia, ca să își viziteze familia. A stat cu mama lor aproape o lună. Femeia a fost confirmată cu lepră în Bali, la sfârșitul lui octombrie.

Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătății: „Mama este acum în spital confirmată cu această bacterie. De la o sesiune de masaj nu poate fi transmis atât de ușor această bacterie. Pentru lepră nu există un biomarker, dacă doriți, specific. Diagnosticul se poate pune doar după ce apar leziunile."

La distanță de câteva săptămâni, cele două surori au observat că le-au apărut mai multe pete și leziuni pe piele și au mers împreună la Spitalul Județean din Cluj.

După mai multe investigații, vineri, și tânăra de 25 de ani a primit același diagnostic. Există suspiciunea că și alte două angajate ale salonului, tot din Indonezia, au fost infectate.

Corespondent PROTV: „Ambele surori au început deja tratamentul și urmează să fie internate la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase. Între timp, celelalte două tinere, și ele din Asia, au fost izolate și așteaptă rezultatele testelor."

Maria Fornea, prefectul Județului Cluj: „Instituțiile abilitate au luat istoricul din ultima perioadă a activității firmei respective, au fost contactați clienții."

Salonul a fost închis și dezinfectat

Pe întreaga durată a anchetei, salonul va rămâne închis. Între timp, atât autoritățile, cât și specialiștii fac un apel la calm și susțin că cele două cazuri nu reprezintă o amenințare pentru restul populației.

Riscul de transmitere este foarte mic, spun medicii, și are loc prin contact direct și îndelungat, de obicei între membrii aceleiași familii, care trăiesc, muncesc sau dorm împreună, săptămâni, luni și chiar ani.

Dr. Amalia Luca, medic epidemiolog, Institutul Național de Sănătate Publică: „În general această afecțiune necesită un contact prelungit foarte apropiat cu persoana care este infectată. În principal, boala se transmite prin tuse sau strănut."

Tratamentul este cel cu antibiotice.

Dr. Mihaela Lupșe, șef secție, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj: „Poate dura între 6 și 12 luni. După tratament, după 72 de ore deja contagiozitatea scade."

În România, ultimul caz de lepră a fost diagnosticat în 1981. Contactați de Știrile PROTV, reprezentanții salonului de masaj au transmis că toți angajații au fost investigați medical, iar spațiile în care funcționa centrul SPA au fost

