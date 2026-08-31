El a plecat de la locul accidentului, iar când s-a prezentat la spital a spus că a căzut din picioare. Mașina a fost ridicată de la locul accidentului cu tractorul, fără încuviințarea Poliției, potrivit News.ro.

Accidentul s-a petrecut în comuna gorjeană Stejari, în noaptea de sâmbătă spre duminică.

„Din primele cercetări efectuate a reieșit că, la data de 30 august 2026, în jurul orei 03:20, un bărbat, în vârstă de 35 de ani, din comuna Stejari, ar fi condus un autoturism pe DJ 605 B Stejari, către satul Piscoiu, iar la ieșirea dintr-o curbă la dreapta, acesta ar fi pierdut controlul direcției de mers, intrând în coliziune cu mai multe capete de pod, după care autoturismul s-ar fi oprit în gardurile unor imobile. Ulterior, conducătorul auto ar fi părăsit locul producerii evenimentului rutier și s-ar fi deplasat la domiciliu, iar în jurul orei 04:38 s-ar fi prezentat la Unitatea de Primiri-Urgențe din cadrul Spitalului Orășenesc Târgu-Cărbunești, unde ar fi declarat personalului medical că a căzut din picioare, în curtea locuinței”, au transmis oficialii Poliției județului Gorj.

Surse judiciare au precizat pentru News.ro că șoferul care a provocat accidentul este viceprimarul comunei, Alexandru Ștefănescu.

Viceprimarul s-a prezentat ulterior la Poliție și a recunoscut faptele

Polițiștii au făcut legătura între bărbatul care a declarat la spital că a căzut din picioare și edil, în baza unor informații apărute în spațiul public.

Jurnaliștii de la gorjonline.ro notează că viceprimarul, ales sub sigla AUR, se afla la volanul unei mașini de teren care aparține primarului comunei Stejari, cei doi fiind colegi de partid.

De altfel, politicianul a încercat să șteargă urmele accidentului, în aceeași noapte un sătean mergând cu un tractor la locul accidentului, de unde a ridicat epava mașinii și a dus-o în curtea casei sale.

Ulterior, viceprimarul Alexandru Ștefănescu s-a prezentat la sediul Poliției Orașului Târgu-Cărbunești, unde a declarat producerea evenimentului rutier și a recunoscut faptele. Polițiștii l-au testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.

În urma evenimentelor a fost deschis dosar penal care vizează comiterea infracțiunilor de vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia.