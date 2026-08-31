Dacă mergeți des cu avionul, probabil ați observat că piloții au rareori bărbi lungi și dese. Acest fenomen este strâns legat de siguranța zborului, scrie TNlive.sk.

Principala preocupare a tuturor este nivelul de siguranță a zborului. Piloții întruchipează profesionalismul și precizia. Pentru a ajunge aici, este esențial să respecți standarde stricte de îngrijire, inclusiv un aspect proaspăt bărbierit, arată sursa citată.

Într-o situație de urgență, fiecare secundă contează. De exemplu, când presiunea din cabină scade, piloții trebuie să își pună imediat măști de oxigen. Acestea funcționează corect doar dacă sunt fixate în siguranță pe față. Părul poate perturba etanșarea dintre mască și față, ceea ce poate compromite fluxul de oxigen.

Experții se ocupă de această problemă încă din 1987, dar cea mai eficientă măsură de până acum a fost interzicerea piloților de a purta barbă lungă. Exact asta au făcut multe companii aeriene. Deși bărbile și mustățile scurte și tunse sunt permise, bărbile mari sunt încă în mare parte interzise.

Puține companii permit piloților să aibă barbă, dar scurtă

În 2018, Air Canada a început însă un studiu pentru a determina dacă măștile de oxigen moderne funcționează la fel de eficient și la piloții cu barbă. Cercetarea a fost efectuată la Universitatea Simon Fraser. Printre participanți s-au numărat bărbați cu fețele complet rase, precum și bărbați cu barbă de până la 40 cm lungime.

S-a constatat că măștile de oxigen moderne nu au nicio problemă în a furniza oxigen atât bărbaților bărbieriți, cât și celor cu barbă.

Companiile aeriene nu au fost convinse. Deși încercarea Air Canada a avut succes, compania aeriană nu are nicio intenție de a-și schimba regulile.

Iar reglementările Hawaiian Airlines au devenit și mai stricte. Piloților lor le este în prezent interzis complet să poarte barbă. Companiile elvețiene Edelweiss și Helvetic Airways au reguli mai indulgente, piloților permițându-le să poarte barbă doar până la o anumită lungime.